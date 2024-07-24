12 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 12 مليار درهم، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية إلى 3.533 تريليون درهم، فيما بلغت السيولة الإجمالية التي تدفقت للسوقين نحو 1.38 مليار درهم.

فيما تظهر البيانات الإحصائية التي توفرها أسواق الأسهم المحلية أن المستثمرين الأجانب ضخوا سيولة جديدة قدرها 40 مليون درهم صافي شراء في سوقي «أبوظبي» و«دبي»، خلال الجلسة.

وشهد سوق العاصمة أبوظبي إبرام 16.4 ألف صفقة خلال جلسة تداولات الأمس ، تم من خلالها تداول 242 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 34 شركة مقابل انخفاض أسعار 33 شركة واستقرار أسعار 46 شركة، مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها أول أمس، فيما أغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع بنسبة 0.32% عند مستوى 9263 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بقيمة 9 مليارات درهم لتصل إلى 2.826 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب استمروا بضخ مزيد من الاستثمارات و السيولة النقدية في أسهم الشركات المدرجة بسوق العاصمة، حيث بلغت محصلة تداولاتهم أمس نحو 29 مليون درهم صافي شراء.

وفي سوق دبي المالي بلغت تداولات بقيمة 382 مليون درهم بتنفيذ 9.5 ألف صفقـة توزعت عـلى 206 ملايين سهم.

وأغلق المؤشر على 4229 نقطة بارتفاع وقدره 12.50 نقطة عن إغلاقه السابق، تعادل نموا بنسبة 0.3%، وكانت محصلة التداول إرتفاع 22 شركة وهبوط 16 شركة وثبات أسعار 8 شركات، مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.

وشهدت القيمة السوقية للشركات المدرجة ارتفاعاً بلغت قيمته 3 مليارات درهم لتصل إلى 707 مليارات درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 144 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 135 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 28 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 26 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 24 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 24 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة تداولات أمس، نحو 196 مليون درهم لتشكل ما نسبته 51.4 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 185 مليون درهم لتشكل ما نسبته 48.4 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 11 مليون درهم صافي شراء.