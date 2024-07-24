الخميس 25 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

12 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

12 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
25 يوليو 2024 00:55

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات والبرازيل.. التزام بالتصدي لتحديات المناخ
الإمارات: مضاعفة الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة

حققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 12 مليار درهم، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية إلى 3.533 تريليون درهم، فيما بلغت السيولة الإجمالية التي تدفقت للسوقين نحو 1.38 مليار درهم.
فيما تظهر البيانات الإحصائية التي توفرها أسواق الأسهم المحلية أن المستثمرين الأجانب ضخوا سيولة جديدة قدرها 40 مليون درهم صافي شراء في سوقي «أبوظبي» و«دبي»، خلال الجلسة.
وشهد سوق العاصمة أبوظبي إبرام 16.4 ألف صفقة خلال جلسة تداولات الأمس ، تم من خلالها تداول 242 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 34 شركة مقابل انخفاض أسعار 33 شركة واستقرار أسعار 46 شركة، مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها أول أمس، فيما أغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع بنسبة 0.32% عند مستوى 9263 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بقيمة 9 مليارات درهم لتصل إلى 2.826 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.
وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب استمروا بضخ مزيد من الاستثمارات و السيولة النقدية في أسهم الشركات المدرجة بسوق العاصمة، حيث بلغت محصلة تداولاتهم أمس نحو 29 مليون درهم صافي شراء.
وفي سوق دبي المالي بلغت تداولات بقيمة 382 مليون درهم بتنفيذ 9.5 ألف صفقـة توزعت عـلى 206 ملايين سهم.
وأغلق المؤشر على 4229 نقطة بارتفاع وقدره 12.50 نقطة عن إغلاقه السابق، تعادل نموا بنسبة 0.3%، وكانت محصلة التداول إرتفاع 22 شركة وهبوط 16 شركة وثبات أسعار 8 شركات، مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.
وشهدت القيمة السوقية للشركات المدرجة ارتفاعاً بلغت قيمته 3 مليارات درهم لتصل إلى 707 مليارات درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 144 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 135 مليون درهم. 
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 28 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 26 مليون درهم. 
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 24 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 24 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة تداولات أمس، نحو 196 مليون درهم لتشكل ما نسبته 51.4 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 185 مليون درهم لتشكل ما نسبته 48.4 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 11 مليون درهم صافي شراء.

الأسهم المحلية
الإمارات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق دبي المالي
دبي
آخر الأخبار
ريم الهاشمي والوفد المرافق (الصور من وام)
الأخبار العالمية
الإمارات والبرازيل.. التزام بالتصدي لتحديات المناخ
25 يوليو 2024
واشنطن تعلن عن مفاوضات لوقف إطلاق النار في السودان
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن عن مفاوضات لوقف إطلاق النار في السودان
25 يوليو 2024
مؤيدو كامالا هاريس يهتفون بعد وصول موكبها لحضور فعالية انتخابية في ويست أليس بولاية ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الولايات المتأرجحة.. ساحة الحسم في انتخابات الرئاسة الأميركية
25 يوليو 2024
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
واشنطن تطالب الحوثيين بإطلاق سراح الموظفين الأمميين
25 يوليو 2024
فتاة فلسطينية تقف داخل خيمة في مخيم لإيواء النازحين في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: نقص المعدات والأدوية يزيد معاناة القطاع الطبي في غزة
25 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©