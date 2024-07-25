الذهب يتراجع وسط ترقب لبيانات اقتصادية أميركية

تراجعت أسعار الذهب بنحو واحد في المئة اليوم الخميس وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح قبل بيانات اقتصادية أميركية قد توفر المزيد من المؤشرات بشأن موعد ومقدار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا العام.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2377.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 0217 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة إلى 2376.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 28.18 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 940.40 دولار، ونزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 918.63 دولار