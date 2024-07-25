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اقتصاد

تراجع أسعار النفط

تراجع أسعار النفط
25 يوليو 2024 10:10

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 38 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 81.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 0129 بتوقيت جرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 77.26 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط  أمس الأربعاء بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام الأميركية هبطت 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وانخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 5.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 400 ألف برميل.

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وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير انخفضت 2.8 مليون برميل مقابل توقعات بارتفاعها 250 ألف برميل.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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