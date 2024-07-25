8.4 مليار درهم أرباح بنك أبوظبي الأول خلال النصف الأول من 2024

أبوظبي(الاتحاد)

حقق بنك أبوظبي الأول نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2024، مع وصول صافي الأرباح إلى 8.4 مليار درهم، والإيرادات إلى 15.7 مليار درهم (بنمو نسبته 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي)، ما يعكس نجاح الاستراتيجية التنموية التي ينتهجها البنك.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 10 مليارات درهم، بنمو نسبته 15% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغ صافي الأرباح في الربع الثاني من العام 4.3 مليار درهم، بينما سجلت الإيرادات التشغيلية 7.8 مليار درهم.

وجاءت النتائج القوية التي حققها بنك أبوظبي الأول مدعومة بنمو ملحوظ في مصادر الإيرادات بفوائد والإيرادات من غير الفوائد بفضل زخم الأعمال ونمو صافي هامش الفوائد، بالإضافة إلى تنوع مصادر الدخل، حيث ساهم الدخل غير الممول بنسبة 38% من إيرادات المجموعة، مقارنة مع 35% في النصف الأول من 2023.

وواصل بنك أبوظبي الأول ترسيخ مكانته الرائدة كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وصلت قيمة إجمالي موجوداته في نهاية شهر يونيو من عام 2024، إلى 1.2 تريليون درهم (320 مليار دولار). وسجلت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي نمواً ملحوظاً لتصل إلى 513 مليار درهم، ما يعكس تنامي الطلب وزيادة الحصة السوقية للبنك ضمن الدول والقطاعات الرئيسة.

وخلال النصف الأول من عام 2024، بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 17.3%، في حين بلغت هذه النسبة 18.1% للربع الثاني من العام، ما يؤكد التزام البنك بمواصلة العمل على تقديم قيمة مضافة للمساهمين. كما حافظ البنك على ركائز قوية للميزانية العمومية بفضل قوة السيولة وبلوغ معدل تغطية السيولة 152% واستمرار أداء وجودة الموجودات مع نسبة مستقرة للقروض المتعثرة عند 3.7%. وسجل البنك كفاءة عالية في العمليات التشغيلية، تجسدت في وصول نسبة التكاليف إلى الإيرادات إلى 24.4% مع نهاية شهر يونيو من عام 2024.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يؤكد بنك أبوظبي الأول مكانته الرائدة على مستوى القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تحقيقه نتائج متميزة في الربع الثاني ومجمل النصف الأول من عام 2024، حيث سجل صافي الأرباح والإيرادات 8.4 مليار درهم و15.7 مليار درهم على التوالي».

وأضافت:«تأتي هذه النتائج مدعومة بشبكة الأعمال الدولية التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول، حيث يواصل الاستفادة من الفرص المتاحة حول العالم، وتوسيع الأسواق التجارية، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية الطموحة وأهداف البنك في تعزيز النمو والمرونة».

وأكدت الرستماني: «خلال النصف الأول من عام 2024، عملنا على تعزيز خدماتنا ومنتجاتنا في مختلف القطاعات لتحقيق قيمة طويلة الأمد من خلال مواصلة النمو، وعقد الشراكات الاستراتيجية، والتركيز على إثراء تجربة العملاء بالاعتماد على أحدث الابتكارات والتقنيات. وتبقى تطلعاتنا المستقبلية قائمة على الأسس القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومكانة أبوظبي قوة مالية عالمية ووجهة مفضلة تستقطب الاستثمارات والمواهب. ونواصل العمل على تحقيق أهدافنا لعام 2024 وعلى المدى المتوسط وتقديم عائدات متميزة ومستدامة لمساهمينا.»

من جانبه قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: «يمثّل الأداء القوي للبنك خلال الربع الثاني امتداداً للنتائج المتميزة المسجلة، خلال الربع الأول من عام 2024، مع مواصلة تحقيق عائدات قوية على نطاق واسع، وتنويع قنوات نمو الأعمال، والتركيز على الاستثمارات الاستراتيجية من أجل تعزيز كفاءة العمليات في المستقبل».

وأضاف: «يعكس النمو المستمر في مصادر الدخل بفوائد، أو من غير فوائد على حد سواء جهودنا المستمرة لتعزيز المبيعات وتوطيد العلاقات مع العملاء، مستفيدين من تميّز أنشطتنا وحضورنا في الأسواق العالمية. وفي ضوء الحفاظ على معدلات إقراض جيدة منذ بداية العام، استفدنا من التحسن المتواصل في الهوامش للربع الرابع على التوالي، ما يسلط الضوء على الإدارة المدروسة للميزانية العمومية والقدرة على اختيار الأنشطة الأمثل التي تستبق أي تحولات في أسعار الفائدة. ويتمتع البنك بسيولة قوية وملف مخاطر عالية الجودة، ونعتمد على أسس راسخة تشمل قاعدة قوية لرأس المال، والتي تعززت مع إصدار سندات من الشق الثاني خلال وقت سابق من الشهر الجاري».

وسجل بنك أبوظبي الأول نتائج قوية ضمن قطاعات الأعمال كافة، خلال النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق العالمية بنسبة 23% و26% على التوالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت الخدمات المصرفية للأفراد نمواً ملحوظاً في الإيرادات بزيادة قدرها 16%.

كما استمرت الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات والعمليات التجارية في استقطاب العملاء الجدد وتنمية أنشطتها، وسجلت الخدمات المصرفية الخاصة نمواً قدره 25% في الموجودات المدارة، في حين حققت العمليات الدولية إيرادات تشغيلية بنمو نسبته 30% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في الوقت الذي بلغ النمو في الإيرادات التشغيلية لأنشطة البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة قدره 13%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.



أبرز النتائج للنصف الأول من عام 2024:

• المشاركة في جمع 7 مليارات درهم (حوالي 1.9 مليار دولار أميركي) من خلال معاملات سوق رأس المال.

• استمرار زخم الأعمال القوي في مصر من خلال عمليات بنك أبوظبي الأول-مصر بالتزامن مع تحقيق نمو ملموس في عدد من الأسواق المهمة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والهند.

• استمرار تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى المجموعة بما فيها إطلاق أول أداة خاصة بالبنك لتحليل المحادثات وإطلاق أكاديمية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مايكروسوفت.

• تقديم تسهيلات لمشاريع التمويل المستدام والتمويل الانتقالي بقيمة 200 مليار درهم (56 مليار دولار أميركي) حتى تاريخه (الربع الثاني من عام 2024: 52 مليار درهم)، أو ما نسبته 41% من تعهد بنك أبوظبي الأول لعام 2030 بقيمة 500 مليار درهم (136 مليار دولار)، وهو أكبر التزام محدد بين شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويُمثّل نصف التزامات البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة.