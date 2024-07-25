الخميس 25 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاتحادية للضرائب» تطالب أصحاب تراخيص مايو بالتسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية الشهر الجاري

«الاتحادية للضرائب» تطالب أصحاب تراخيص مايو بالتسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية الشهر الجاري
25 يوليو 2024 15:57

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في مايو، بغض النظر عن سنة الإصدار، إلى المسارعة بتقديم طلبات التسجيل الخاصة بهم قبل نهاية يوليو الجاري. 


وأكدت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أن هذه المدة تتمشى مع قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 في شأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024. وشددّت الهيئة على أهمية الالتزام بالمدد النهائية المحددة للتسجيل لكل فئة، كما هو مفصل في قرار الهيئة، وقد تم نشر هذه المواعيد النهائية باستمرار من خلال الحسابات الرسمية للهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر القنوات الإعلامية المحلية، سواء المطبوعة أو الرقمية أو المسموعة.
 

أخبار ذات صلة
«الاتحادية للضرائب» تُطلق مبادرة «تأهيل الكوادر الضريبية»
إطلاق تطبيق «مسكن» لتسهيل استرداد ضريبة بناء مساكن المواطنين

وحذّرت الهيئة من أن عدم تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات ضمن الأطر الزمنية المحددة، سيؤدي إلى فرض غرامات إدارية بقيمة تصل إلى 10 آلاف درهم. وتنصح الهيئة الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات بمراجعة التوضيح العام بشأن المُدد المُحدّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذي أصدرته الهيئة في يونيو الماضي.
 
ويُوفّر المستند أو التوضيح معلومات شاملة حول الحدود القصوى، لتقديم طلبات التسجيل لفئات مختلفة من الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات دون فرض غرامات إدارية، ويشمل أمثلة عملية لتسهيل فهم متطلبات التسجيل، كما يوضح متطلبات التسجيل للأشخاص الاعتباريين المؤهلين للحصول على إعفاءات بموجب قانون ضريبة الشركات. ونوّهت الهيئة بأن التسجيل لضريبة الشركات متاح من خلال منصة الخدمات الضريبية الرقمية «إماراتاكس»، التي تقدم خدمة على مدار الساعة تشمل أربع خطوات بسيطة وتستغرق حوالي 30 دقيقة. وأوضحت الهيئة أنه يمكن للأطراف المعنية الوصول إلى المنصة عبر https://eservices.tax.gov.ae/، وإنشاء حساب مستخدم باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وتقديم المستندات المطلوبة، والحصول على الموافقة على طلب التسجيل، وبعد ذلك سيتم إصدار رقم التسجيل الضريبي لأغراض ضريبة الشركات.
 
كما شدَّدت الهيئة على أهمية تحري الدقة في إدخال المعلومات المطلوبة وتقديم المُستندات الداعمة المُحدَّثة بشكلٍ صحيح مع طلب التسجيل إلكترونياً، مشيرة إلى أن التسجيل لضريبة الشركات بالنسبة للشخص القانوني يتطلب تحميل مجموعة من المستندات المختلفة وتشمل الرخصة التجارية، وبطاقة الهوية الإماراتية وجواز سفر الشخص المفوض بالتوقيع، وإثبات تفويض المُخوَّل بالتوقيع.

المصدر: وام
الاتحادية للضرائب
الهيئة الاتحادية للضرائب
آخر الأخبار
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
الأخبار العالمية
الكرملين يرد على عرض أوكراني بشأن الأزمة الحالية
اليوم 17:13
النصيري أكبر صفقة في تاريخ الدوري التركي
الرياضة
النصيري أكبر صفقة في تاريخ الدوري التركي
اليوم 17:13
مواجهة نارية محتملة بين نادال وديوكوفيتش
الرياضة
مواجهة نارية محتملة بين نادال وديوكوفيتش
اليوم 17:10
فريق إنقاذ يجلي سكانا من منزلهم أثناء الإعصار "غايمي"
الأخبار العالمية
الفلبين تحصي 20 قتيلا جراء الإعصار "غايمي"
اليوم 16:59
حمدان بن محمد بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة
اليوم 16:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©