«سند» و«طيران موريشيوس» تُوقّعان اتفاقية حصرية مدتها 3 سنوات

هامبشاير - بريطانيا (الاتحاد)

أبرمت مجموعة سند، أمس، اتفاقية شراكة حصرية لمدة 3 سنوات مع شركة طيران موريشيوس، الناقل الوطني لجمهورية موريشيوس وذلك لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات «ترنت 700» من شركة «رولز رويس» العالمية، حيث تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية، مرحلة بارزة في خطط «سند» الاستراتيجية لتوسعة نطاق حضورها في الأسواق الجديدة، وتعزيز قاعدة عملائها على مستوى العالم.

جاء ذلك، خلال معرض فارنبورو الدولي للطيران الذي يقام بهامبشاير في المملكة المتحدة، حيث وقع الاتفاقية كل من منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، وتشارلز كارتييه، الرئيس التنفيذي لشركة طيران موريشيوس، بحضور عامر صديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سند.

وقال منصور جناحي: «نفخر بانضمام طيران موريشيوس إلى قائمة شركائنا الدوليين، تأكيداً على ريادتنا العالمية، مركزاً مستقلاً ووحيداً لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة المقدّمة على منصّة محرّكات «ترنت 700»، من شركة «رولز رويس»، ويجسد هذا التعاون التزامنا بتوسعة نطاق حضورنا العالمي، وجهودنا المتواصلة لدعم منظومة سلسلة توريد الطيران العالمية، انطلاقاً من مقرنا في أبوظبي».