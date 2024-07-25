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اقتصاد

مجمع «أثلون» من «الدار» يحصل على الشهادة البلاتينية للريادة في الطاقة

مجمع «أثلون» من «الدار» يحصل على الشهادة البلاتينية للريادة في الطاقة
26 يوليو 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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عام الاستدامة
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أعلنت الدار العقارية «الدار» أمس عن حصولها على أول شهادة بلاتينية للريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) للمجمعات السكنية على مستوى دولة الإمارات، وذلك عن تخطيط وتصميم مجمع «أثلون» السكني الذي يركز على الاستدامة كأولوية في تصميمه ومخططه الرئيس، ما يشكل محطة مهمة ترسخ مكانته في صدارة المشروعات العقارية المستدامة في الدولة.
وتعد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، الصادرة عن المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، أحد أطر التصنيف الصارمة والقائمة على البيانات لدفع مسيرة التنمية المستدامة عالمياً وتطوير الأبنية المرنة.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار العقارية: «مشروع أثلون أول مجمّع سكني في دولة الإمارات يحصل على هذه الشهادة المرموقة، ليرسي بذلك معايير جديدة للتصميم المستدام للمشاريع العقارية في المنطقة، ويعد نظام شهادات الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، أحد أبرز المعايير العالمية في هذا المجال».

الإمارات
الدار العقارية
شركة الدار العقارية
المجمعات السكنية
الاستدامة
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