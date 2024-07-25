تفاهم بين «اتحاد غرف الإمارات» و«تجارة وصناعة بنين»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات الأربعاء الماضي، بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة بنين، تهدف إلى تشجيع وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري، وتفعيل علاقات أصحاب الأعمال والشركات التجارية والصناعية في البلدين.

وقع المذكرة عبدالله محمد المزروعي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة أبوظبي، وأرنولد اكاكبو، رئيس غرفة تجارة وصناعة بنين.

بدوره، أكد المزروعي، أن مذكرة التفاهم تأتي كجزء من مخرجات الزيارة التي قام بها الوفد الاستثماري الإماراتي إلى بنين في شهر مايو الماضي، فضلاً عن الجهود التي يبذلها اتحاد غرف الإمارات، لتعميق التعاون بين القطاع الخاص الإماراتي ونظرائه في الدول الأخرى، مبدياً تطلعه بأن تسهم هذه المذكرة في الوصول إلى آفاق رحبة من التعاون التجاري والاستثماري المشترك وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص.