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سامسونج تنظم فعالية «كريتورز داي» احتفاءً بالمواهب في الإمارات

سامسونج تنظم فعالية «كريتورز داي» احتفاءً بالمواهب في الإمارات
26 يوليو 2024 00:59

دبي (الاتحاد)

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رحبت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات بالمجتمع الإبداعي في دولة الإمارات، خلال النسخة الأولى من فعالية «كريتورز داي» “ Galaxy Creators’ Day “، والتي كشفت فيها عن أحدث أجهزتها الرائدة. 
وتهدف الفعالية إلى استكشاف مستقبل إنشاء المحتوى مع سلسلة «جلاكسي زد» الجديدة من سامسونج، وساعات «جلاكسي»، وسماعات «جلاكسي بادز 3» إلى جانب تسليط الضوء على دور تجارب «جلاكسي إيه آي» في تمكين المواهب الإبداعية في المنطقة لاستكشاف الإمكانات الفنية الواعدة.
واستقطب الحدث العديد من صناع المحتوى البارزين من مجالات مختلفة، مثل التكنولوجيا والأزياء والسفر والصحة، والذين شاركوا تجاربهم مع أجهزة جلاكسي الجديدة واستكشف هؤلاء المبدعون دور المنتجات الجديدة في دعم أعمالهم الفريدة. 
وقال فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج جلف للإلكترونيات: «نشهد اليوم حدثاً بالغ الأهمية مع إطلاق النسخة الأولى من الفعالية  وتعمل الشركة على تمكين المبدعين من تحقيق رؤاهم بطرق جديدة ومميزة لدعم المواهب المحلية وتعزيزها من خلال التكنولوجيا».

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