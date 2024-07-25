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اقتصاد

«مياه وكهرباء الإمارات» تتيح تقديم العروض لمشروع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة

«مياه وكهرباء الإمارات» تتيح تقديم العروض لمشروع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة
26 يوليو 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، أمس، إصدار طلب تقديم العروض للشركات وائتلاف الشركات المؤهلة لتطوير مشروع مستقل لتطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة سعة 400 ميجاوات في أبوظبي، لتوفير حوالي 800 ميجاوات/ ساعة من قدرات التخزين.
وأوضحت الشركة أنه من المقرر تسلم عروض الشركات بحلول الربع الأخير من عام 2024، وسيتم إصدار طلب تقديم العروض للشركات والائتلافات التي اجتازت عملية التأهيل بعد مرحلة إبداء الاهتمام التي جرت في أبريل 2024، حيث قدمت 93 شركة وائتلافاً طلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ المشروع، بينما تأهلت 27 شركة وائتلافاً منها لمرحلة تقديم العروض بعد تقديمها بيانات التأهيل.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مرونة واستقرار شبكة الطاقة في أبوظبي، على نحو يسهم في تحقيق الإدارة الفعالة لذروة الطلب وكميات الإنتاج المتزايدة من الطاقة المتجددة، حيث تقوم أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بتوفير خدمات إضافية مثل تنظيم الاستجابة للتردد وتنظيم الجهد الكهربائي، والإسهام بشكل رئيس في دعم استراتيجية الشركة إلى زيادة السعة الإجمالية لتوليد الطاقة الشمسية إلى 7.5 جيجاوات بحلول 2030.

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