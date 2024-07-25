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اقتصاد

12.13 مليار درهم إيرادات «إن إم دي سي» خلال النصف الأول

جانب من عمليات مجموعة «إن إم دي سي» (من المصدر)
26 يوليو 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت مجموعة «إن إم دي سي» «NMDC»، المختصة في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2024 مسجلة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 79% لتصل إلى 12.126 مليار درهم، مقابل 6.765 مليار درهم خلال العام الماضي 2023.
وسجلت المجموعة صافي أرباح بلغ 1.461 مليار درهم، بزيادة قدرها 66% مقارنة بنتائج صافي أرباح الفترة ذاتها من العام السابق، والتي بلغت 881 مليون درهم، كما شهدت نمواً في قيمة أصولها إلى 28.501 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 20.847 مليار درهم في نهاية عام 2023، بزيادة قدرها 7.654 مليار درهم.
وسجلت المجموعة خلال الربع الثاني من العام 2024، ارتفاعاً لافتاً في إيراداتها بنسبة 91%، لتصل إلى إجمالي 6.784 مليار درهم، مقارنة بـ 3.556 مليار درهم تم تسجيلها في الفترة ذاتها من عام 2023، فيما سجلت المجموعة في الفترة ذاتها صافي أرباح بزيادة بلغت 42% ليصل إلى 820 مليون درهم، مقارنة بـ 578 مليون درهم، تم تسجيلها في الفترة ذاتها من عام 2023.
وقال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة NMDC:«يعود الفضل الأساسي في هذه النتائج الاستثنائية إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وتمثل قيادة سموهما مصدر إلهام لنا وحافزاً يدفعنا نحو توظيف أقصى قدراتنا والالتزام بتحقيق التقدم الاقتصادي المستدام، كما تعكس هذه الإنجازات حرصنا على مواكبة رؤية سموهما عبر الالتزام بدعم مسيرة الازدهار والتقدم في دولة الإمارات، والحفاظ على مكانتها البارزة على الساحة العالمية».
وأضاف: «فخورون بما حققناه في المجموعة فأداؤنا المالي يمثل شهادة على سعينا المستمر نحو التميز في مشاريعنا وتنفيذها وفق رؤية وخطط استراتيجية، وهو ما ساهم، إلى جانب نجاحنا المستمر في تجاوز أهدافنا وتحقيق نتائج إضافية مميزة».
ومن جانبه، أعرب المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة، عن امتنانه للقيادة الرشيدة والمساهمين الأساسيين في الشركة على دعمهم اللامحدود، موضحاً أن أداء النصف الأول من العام هو ثمرة متابعة ودعم مجلس إدارة المجموعة.

محمد ثاني الرميثي
الإمارات
ياسر زغلول
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