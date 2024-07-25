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اقتصاد

«موديز» تُثبت التصنيف السيادي للشارقة عند Ba1

«موديز» تُثبت التصنيف السيادي للشارقة عند Ba1
26 يوليو 2024 00:59

الشارقة (الاتحاد)

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ثبتت وكالة موديز للتقييم الائتماني، تصنيفها السيادي الطويل الأجل لإمارة الشارقة عند درجة «Ba1»، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم من قوة التعافي في إيرادات حكومة الشارقة خلال الفترة 2022-2023 والتنفيذ المستمر لبرنامج التكيف المالي الحكومي على المدى المتوسط.
وقالت الوكالة في تقرير لها إن قوة التعافي وبرنامج التكيف المالي يعززان استقرار مقاييس الدين الحكومي الرئيسية في السنوات القليلة المقبلة عند مستوى يظل متسقاً مع تصنيف Ba1، ويدعم هذا التأكيد المزايا الائتمانية التي تستمدها الشارقة من التصنيف السيادي القوي لدولة الإمارات من فئة Aa2 -مستقر.
وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازن المخاطر حول توقعاتها على المدى المتوسط لتطور التوازن المالي في الشارقة ومقاييس الدين الحكومي.
وأشار التقرير إلى انتعاش الإيرادات الحكومية سريعاً خلال العامين الماضيين بعد التباطؤ الذي شهدته خلال جائحة كوفيد-19، حيث ارتفعت الإيرادات الحكومية بأكثر من 60% بالقيمة الاسمية إلى مستوى يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 من أقل من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وهو ما يتجاوز ذروة ما قبل الوباء. وحدث ما يقرب من ثلثي الزيادة في عام 2023 مع ارتفاع التحويلات من المؤسسات الحكومية.

الإمارات
وكالة موديز
الشارقة
موديز
وكالة موديز للتصنيف الائتماني
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