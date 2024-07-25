7 مليارات درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت أسواق الأسهم المحلية نحو 7 مليارات درهم مكاسب جديدة في القيمة السوقية للشركات المدرجة خلال جلسة تداولات الأمس، بدعم من التداولات على أسهم الشركات القيادية، وتدفق استثمارات أجنبية جديدة بلغت قيمتها نحو 97 مليون درهم صافي شراء، كما بلغت القيمة الإجمالية للتداولات في السوقين نحو 1.54 مليار درهم.



سوق أبوظبي

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.43% تعادل زيادة بنحو 40 نقطة خلال الجلسة ليغلق على مستوى 9303 نقاط، وذلك بدعم من التداولات على أسهم الشركة العالمية القابضة التي ارتفع سعر سهمها بقيمة درهم واحد ليغلق عند مستوى 414.5 درهم للسهم.

وأدى ذلك لارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوق بما يقارب 5 مليارات درهم خلال الجلسة، لتصل إلى 2.831 تريليون درهم، وكانت محصلة التغيير في أسعار الشركات المدرجة ارتفاع أسعار 22 شركة، مقابل تراجع أسعار 39 شركة، في حين استقرت أسعار 52 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها ليوم أول أمس.

وشهد سوق العاصمة أبوظبي تداولات نشطة للمستثمرين الأجانب خلال جلسة التداولات أمس، حيث استحوذ المستثمرون الأجانب على 38% تقريباً من القيمة الإجمالية للتداولات، وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب استمروا بضخ سيولة جديدة في أسهم الشركات المدرجة في السوق، حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 53.5 مليون درهم صافي شراء.

ووفقاً للبيانات الإحصائية التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغت القيمة الإجمالية للسيولة التي تدفقت للسوق أمس نحو مليار درهم، هي قيمة 195 مليون سهم، تم تداولها من خلال 16 ألف صفقة.



سوق دبي

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 547 مليون درهم بتنفيذ 12.3 ألف صفقـة توزعت عـلى 305 ملايين سهم.

وأغلق المؤشر على 4238 نقطة بارتفاع وقدره 9 نقطة تعادل زيادة بنسبة 0.21% فوق مستوى إغلاقه السابق، وذلك بدعم من التداولات على أسهم شركة إعمار العقارية، التي ارتفع سعر سهمها 1.07% وبنك الإمارات دبي الوطني الذي سجل أيضاً ارتفاعاً في سعر السهم بنسبة 1.42%.

وشهد التداول ارتفاع 21 شركة وهبوط 16 شركة وثبات أسعار 7 شركات.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة تداولات الأمس نحو 240 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 177 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال نفس الجلسة نحو 25 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 40 مليون درهم.



المستثمرون الخليجيون

بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 17 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 21 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 282 مليون درهم لتشكل ما نسبته 51.5 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 238 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.4 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 44 مليون درهم صافي شراء.

ونتيجة لإجمالي التغييرات في أسعار الشركات المدرجة خلال الجلسة فقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 2 مليار درهم، لتبلغ 709 مليارات درهم.