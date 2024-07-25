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الإمارات تستضيف المجلس التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب

الإمارات تستضيف المجلس التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب
26 يوليو 2024 00:59

دبي (الاتحاد)

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استضافت دولة الإمارات الاجتماع الرابع والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، في مدينة دبي لمناقشة نتائج أعمال الاجتماع (54) للجنة العربية الدائمة للبريد ونتائج أعمال الاجتماع (53) للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات.
وترأس الاجتماع، الذي عقد أمس الأول المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بحضور ممثلي وزراء الاتصالات العرب ورؤساء الوفود من الدول العربية.
ورحب المسمار، في كلمته الافتتاحية بالحضور، وأكد أهمية الاجتماع الذي ناقش مواضيع القطاع، التي تم رفعها من قبل اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات في اجتماعها 53، بهدف طرح المواضيع التي تلامس قطاع الاتصالات والمعلومات، إضافة إلى المقترحات التي تقدمت بها الدول.
ودعا المسمار إلى تحسين آلية العمل ومواكبة تطلعات المجتمعات العربية التي تعلق آمالاً عريضة على قطاع الاتصالات والمعلومات، لصنع مستقبل مزدهر يقوم على التنمية والرخاء والحياة الأفضل.
وقال: في ظل التنافسية العالمية المتزايدة، أصبحت الرقمنة عنصراً أساسياً لتمكين المؤسسات من التكيف مع الظروف المتغيرة وتحقيق أهداف استراتيجية حيوية، ولذلك فمن الضروري الاستمرار في تحسين البنية التحتية الرقمية، واستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث إنها المفاتيح الرئيسة لدفع عجلة الابتكار والتقدم في المنطقة العربية، الذي بدوره يسهم في تحسين خدمات القطاعات الحيوية مثل التعليم الذكي والرعاية الصحية والتجارة الرقمية والخدمات المجتمعية الأخرى.
وناقش الاجتماع الرابع والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات أبرز التوصيات مثل الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، وموضوع حوكمة الإنترنت وتنسيق العمل بين المنظمات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة العربية، ومراجعة تحقيق أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات على مستوى المنطقة العربية للعشرين عاماً الماضية.

مجلس وزراء الاتصالات العرب
مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات
وزراء الاتصالات العرب
الإمارات
هيئة تنظيم الاتصالات
هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية
دبي
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