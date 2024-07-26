الذهب يرتفع قبل بيانات التضخم الأميركية

تتجه أسعار الذهب لتسجيل خسارة أسبوعية رغم ارتفاعها اليوم الجمعة قبل قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد توفر المزيد من المؤشرات بشأن موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2374.14 دولار للأوقية بحلول الساعة 0235 بتوقيت جرينتش، لكنه انخفض واحداً بالمئة خلال الأسبوع، وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2371.00 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 27.95 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 941.25 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 914.68 دولار.