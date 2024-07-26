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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات أميركية

ارتفاع أسعار النفط
26 يوليو 2024 09:44

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً اليوم الجمعة بدعم من بيانات اقتصادية أميركية جاءت أقوى من المتوقع وعززت تقييمات المستثمرين بنمو الطلب على النفط الخام من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر سبعة سنتات إلى 82.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0014 بتوقيت جرينتش.

كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر أربعة سنتات إلى 78.32 دولار.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد الأميركي نما في الربع الثاني بمعدل سنوي أسرع من المتوقع بلغ 2.8 بالمئة وسط زيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع استثمارات الشركات.

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المصدر: وكالات
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