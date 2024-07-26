187.4 مليون درهم صافي أرباح تاكسي دبي في النصف الأول من 2024 بنمو 1%

أعلنت شركة تاكسي دبي، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024 والتي سيشار إليها لاحقاً بالنصف الأول من عام 2024 أو الفترة.



وحققت شركة تاكسي دبي أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.09 مليار درهم، وازداد نموها القوي في جميع قطاعاتها. وارتكز أداء الشركة على مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو، والتي تتضمن زيادة أسطول مركبات الأجرة وإبرام شراكات استراتيجية جديدة لتعزيز مكانتها الرائدة في السوق.

وحقق قطاع مركبات الأجرة في شركة تاكسي دبي نمواً قوياً خلال تلك الفترة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 939 مليون درهم، نتيجة الزيادة في عدد الرحلات ومدتها الزمنية، حيث أضافت الشركة إلى أسطولها التشغيلي 294 مركبة مقارنة بالعام السابق بعد منح رخص تشغيل لمركبات جديدة في الربع الأول من عام 2024. كما استفاد قطاع مركبات الأجرة من ارتفاع رسوم التعرفة الذي حددته هيئة الطرق والمواصلات، إضافة إلى زيادة نسبة مركبات الأجرة المخصصة للمطار، حيث تمتلك شركة تاكسي دبي حقوقاً حصرية لتشغيل خدمة تاكسي المطار للقادمين إلى مطارات دبي وتطبيق تعرفة أعلى. وشهد قطاع مركبات الليموزين زيادة في الإيرادات بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 61.7 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024، نتيجة زيادة عدد مركبات الأسطول وارتفاع رسوم التعرفة. وأكملت مركبات الأجرة والليموزين التابعة للشركة 23 مليون رحلة خلال الفترة، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام السابق.

كما حقق قطاع الحافلات نمواً استثنائياً، حيث زادت الإيرادات بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق إلى 72 مليون درهماً، بفضل منح عقود خدمة جديدة وزيادة حجم الأسطول. كما واصل قطاع الدرّاجات في الشركة نموه المستمر، حيث زادت الإيرادات بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً مقارنة بالعام السابق، نتيجة التوسع اللافت في السوق وإطلاق شراكات جديدة .

وساهم أداء الإيرادات القوي لشركة تاكسي دبي في زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 309.3 مليون درهم، بهامش مميز قدره 28%، حيث تواصل الشركة التركيز على تخفيض التكاليف العامة من خلال زيادة استخدام الأصول والاعتماد على المركبات الموفرة للوقود، تماشياً مع التزاماتها في مجال الاستدامة. وارتفع صافي أرباح النصف الأول لعام 2024، والذي تأثر بفرض ضريبة الشركات في الدولة بالإضافة إلى تكاليف التمويل، بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 187.4 مليون درهم. وبعد استبعاد تأثير الضريبة، ارتفع صافي الربح بنسبة 11%. وباستثناء تكلفة الفائدة المتعلقة بالقرض البالغ قيمته مليار درهم والذي حصلت عليه الشركة في سبتمبر 2023، ارتفع صافي الربح بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق. وبلغ التدفق النقدي لهذه الفترة 178.5 مليون درهم، بزيادة قدرها 65% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

وحافظت شركة تاكسي دبي على ميزانية عمومية جيدة منذ شهر يونيو 2024، مع معدل صافي دين منخفض بقيمة 1.1 مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، ورصيد نقدي قدره 374 مليون درهم، من ضمنها ودائع الوكالة.



وتعليقاً على نتائج النصف الأول من عام 2024، قال عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي: "تعكس نتائج أداء الشركة للنصف الأول من عام 2024 نجاحها في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى زيادة النمو والتوسع في قطاع النقل والاستفادة من قصة نجاح دبي ونموها الاقتصادي. لدينا رؤية واستراتيجية واضحة تستفيد من التطور الحضري السريع في دبي ومعدلات النمو الكبيرة في عدد سكان دبي وقطاعها السياحي، وهو ما يضمن أننا في وضع جيد لمواصلة النجاح وتحقيق فوائد أكبر لمساهمينا مع مرور الوقت. ويسعدني أيضاً أن أؤكد أن مجلس إدارة شركة تاكسي دبي قد وافق على توزيع أرباح بقيمة 159.3مليون درهم عن النصف الأول من العام، وذلك تماشياً مع سياستنا المميزة في توزيع الأرباح على المساهمين لتوزيع ما لا يقل عن 85% من صافي الربح السنوي".

من جهته، قال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "حققنا نتائج مميزة خلال النصف الأول من عام 2024، حيث زادت الإيرادات بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، وتمكّنا خلالها من الحفاظ على هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 28%، ومواصلة تنفيذ خططنا الاستراتيجية للنمو من خلال توسيع أسطولنا والاستفادة من شراكاتنا الرائدة في هذا القطاع الحيوي. وأضفنا إلى أسطولنا من مركبات الأجرة 294 مركبة مقارنة بالعام السابق بعد الحصول على تراخيص جديدة في الربع الأول من عام 2024، وهو ما أسهم في تعزيز ريادتنا وزيادة حصتنا السوقية إلى 45٪ من إجمالي سوق مركبات الأجرة في دبي. ونحن ملتزمون بتقديم فوائد أكبر لمساهمينا من خلال النمو والتميز التشغيلي، وذلك عبر تعزيز استخدام الأصول وتقليل تكاليف العمليات التشغيلية وزيادة حجم أعمالنا من خلال توظيف التكنولوجيا".

وأضاف الفلاسي: "ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وإيجابية نابعة من نجاح دبي المستمر كوجهة رائدة للأعمال والترفيه، إضافة إلى العديد من المعطيات الاقتصادية المهمة التي تعزز من النمو السكاني وزيادة المساحات الحضرية في دبي، والتي نراها عوامل محفزة تسهم في زيادة الطلب على خدماتنا على المدى الطويل بصورة مستدامة".