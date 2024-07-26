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اقتصاد

الين الياباني يتجه لتسجيل أقوى أسبوع في 3 أشهر

الين الياباني يتجه لتسجيل أقوى أسبوع في 3 أشهر
26 يوليو 2024 10:08

يتجه الين اليوم الجمعة لتسجيل أقوى أسبوع في نحو ثلاثة أشهر.
وكان الين الأبرز أداء بأسواق العملات هذا الشهر وارتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 151.945 مقابل الدولار أمس الخميس بعد أن بدأ الشهر عند أدنى مستوى في 38 عاماً عند 161.96 للدولار.

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ووصل الين في أحدث التداولات اليوم الجمعة إلى 153.625 ويتجه للارتفاع 2.3 بالمئة خلال الأسبوع، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر أبريل وأوائل مايو عندما دفع هبوط الأسهم العالمية المستثمرين أيضاً نحو الأصول الآمنة بما في ذلك الين.

وينصب تركيز المستثمرين اليوم الجمعة على بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ويعقد المركزي الأميركي اجتماعاً الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير هذه المرة لكن الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة عند 104.35.

المصدر: وكالات
الين
الدولار
الين الياباني
الدولار الأميركي
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