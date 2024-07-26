"الدار" تطلق المجمع السكني "ذا أرت هاوس" في السعديات

أعلنت الدار العقارية "الدار" اليوم عن إطلاق المجمع السكني "ذا أرت هاوس" في المنطقة الثقافية في السعديات - أبوظبي، ومن المقرر أن تنطلق الأعمال الإنشائية للمجمع في الربع الأول من عام 2025، على أن تبدأ عمليات بيع الوحدات في 31 يوليو 2024 للمشترين من كافة الجنسيات.

وتماشياً مع هدف "الدار" لتعزيز ممارسات العيش والبناء المستدامة، يستهدف "ذا أرت هاوس" الحصول على تصنيف "3 لآلئ" بموجب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج "استدامة".

ويتضمن عناصر تصميم مستدامة تساهم في تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه، في جميع مراحل تصميمه وبنائه والعيش فيه، مما يقلل إجمالي البصمة الكربونية لقاطنيه.. ويهدف "ذا أرت هاوس" أيضاً للحصول على تصنيف نجمتين من "فيتويل" - نظام الشهادات الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية.

ويحظى "ذا أرت هاوس" بموقع استراتيجي في المنطقة الثقافية في السعديات - الوجهة العالمية الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي في أبوظبي وإثراء المشهد الثقافي العالمي، ويطل المجمع على متحف "جوجنهايم أبوظبي"، ووسط المؤسسات الثقافية التي تضم "متحف اللوفر أبوظبي"، و"متحف زايد الوطني"، و"متحف أبوظبي للتاريخ الطبيعي"، وتيم لاب فينومينيا.

ويتكون "ذا أرت هاوس" من ثلاثة مبان تضم 281 شقة وفلل علوية، كما أن المجمع يعد أول مشروع سكني للدار يتضمن مرافق على الأسطح في المنطقة الثقافية.. كما تضم هذه المرافق حمامات سباحة وحديقة تطل على التحف المعمارية المحيطة ومياه الخليج العربي.