الجمعة 26 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"الدار" تطلق المجمع السكني "ذا أرت هاوس" في السعديات

"الدار" تطلق المجمع السكني "ذا أرت هاوس" في السعديات
26 يوليو 2024 12:36

أعلنت الدار العقارية "الدار" اليوم عن إطلاق المجمع السكني "ذا أرت هاوس" في المنطقة الثقافية في السعديات - أبوظبي، ومن المقرر أن تنطلق الأعمال الإنشائية للمجمع في الربع الأول من عام 2025، على أن تبدأ عمليات بيع الوحدات في 31 يوليو 2024 للمشترين من كافة الجنسيات.

وتماشياً مع هدف "الدار" لتعزيز ممارسات العيش والبناء المستدامة، يستهدف "ذا أرت هاوس" الحصول على تصنيف "3 لآلئ" بموجب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج "استدامة".

ويتضمن عناصر تصميم مستدامة تساهم في تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه، في جميع مراحل تصميمه وبنائه والعيش فيه، مما يقلل إجمالي البصمة الكربونية لقاطنيه.. ويهدف "ذا أرت هاوس" أيضاً للحصول على تصنيف نجمتين من "فيتويل" - نظام الشهادات الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية.

أخبار ذات صلة
تطوير مجمع للمرافق اللوجستية من الدرجة الأولى في دبي
جزيرة السعديات.. تجارب صيفية استثنائية

ويحظى "ذا أرت هاوس" بموقع استراتيجي في المنطقة الثقافية في السعديات - الوجهة العالمية الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي في أبوظبي وإثراء المشهد الثقافي العالمي، ويطل المجمع على متحف "جوجنهايم أبوظبي"، ووسط المؤسسات الثقافية التي تضم "متحف اللوفر أبوظبي"، و"متحف زايد الوطني"، و"متحف أبوظبي للتاريخ الطبيعي"، وتيم لاب فينومينيا.

ويتكون "ذا أرت هاوس" من ثلاثة مبان تضم 281 شقة وفلل علوية، كما أن المجمع يعد أول مشروع سكني للدار يتضمن مرافق على الأسطح في المنطقة الثقافية.. كما تضم هذه المرافق حمامات سباحة وحديقة تطل على التحف المعمارية المحيطة ومياه الخليج العربي.

المصدر: وام
السعديات
الدار
آخر الأخبار
مقتل وإصابات بانفجار في حقل للغاز بشمال روسيا
الأخبار العالمية
مقتل وإصابات بانفجار في حقل للغاز بشمال روسيا
اليوم 14:06
إطلاق 3 روبوتات تجريبية لتوصيل المنتجات في المدينة المستدامة بدبي
علوم الدار
إطلاق 3 روبوتات تجريبية لتوصيل المنتجات في المدينة المستدامة بدبي
اليوم 13:38
«بيت العائلة الإبراهيمية» من أفضل الوجهات على قائمة «تايم»
الترفيه
«بيت العائلة الإبراهيمية» من أفضل الوجهات على قائمة «تايم»
اليوم 13:37
جامعة الشارقة تفتح باب التسجيل في برامج الدبلومات المهنية الصحية
علوم الدار
جامعة الشارقة تفتح باب التسجيل في برامج الدبلومات المهنية الصحية
اليوم 13:03
«أوزيماندياس» يواجه «كاليفا» في «كأس الوثبة» بالبرازيل
الرياضة
«أوزيماندياس» يواجه «كاليفا» في «كأس الوثبة» بالبرازيل
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©