أرباح «ديار» تقفز 59% إلى 189 مليون درهم في النصف الأول



دبي (الاتحاد)

كشفت شركة ديار للتطوير، عن نتائج مالية إيجابية للنصف الأول حيث سجلت الشركة نمواً ملحوظاً في الأرباح بنسبة 71% لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، لتصل إلى 202.6 مليون درهم قبل احتساب الضرائب، مقارنةً بـ 118.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبعد الضريبة بلغت الأرباح 188.6 مليون درهم محققة بذلك نمواً 59%.

وحققت الإيرادات الإجمالية للشركة في النصف الأول من عام 2024 زيادةً بنسبة 6%، مرتفعةً من 628.9 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023 إلى 664.4 مليون درهم.

وشهدت إيرادات وحدات الأعمال الأخرى في الشركة نمواً بنسبة 8% محققةً 159.1 مليون درهم في النصف الأول لعام 2024 مقارنةً بـ 147.6 مليون درهم في النصف الأول لعام 2023، في حين سجل معدل الربحية لكل سهم زيادةً بنسبة 59%، حيث ارتفع من 2.71 فلس في النصف الأول لعام 2023 إلى 4.31 فلس في النصف الأول من عام 2024.

وشهدت الشركة في الربع الثاني من عام 2024 نمواً في الأرباح بنسبة 101.41% على أساس سنوي، لتصل إلى 125.1 مليون درهم، في ارتفاع ملحوظ من 62.1 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2023. وبلغت ربحية الربع الثاني بعد الضريبة 115.7 مليون درهم.

وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: «بعد النتائج المالية القوية التي حققتها ديار في عام 2023 والربع الأول من عام 2024، يسعدنا أن نشهد النمو المستمر للشركة، والذي يُعزى إلى حد كبير إلى التوجهات الاستراتيجية المدروسة ونموذج العمل الذي تتبعه ديار».

وأضاف: شكل 2024 عاماً مفصلياً لشركتنا، حيث حققنا خلاله إنجازات متميّزة، بما فيها توزيع الأرباح على المساهمين وذلك للمرة الأولى في تاريخ ديار.