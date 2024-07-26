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اقتصاد

ورشة عمل حول تمكين الذكاء الاصطناعي لكبار المسؤولين الإثيوبيين

جانب من ورشة العمل (من المصدر)
27 يوليو 2024 01:01

أديس أبابا (الاتحاد)

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قادت شركة بريسايت ورشة عمل إمكانيات الذكاء الاصطناعي للقطاع العام، وحضر الورشة تيميسغن تيرونه، نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في إثيوبيا.
عُقدت ورشة العمل، التي استمرت ثلاثة أيام كجزء من مبادرة تمكين الذكاء الاصطناعي في أديس أبابا، خلال الفترة من 22 إلى 24 يوليو الجاري  بالتعاون مع شركة Open Innovation AI، وهي شركة برمجيات مقرها أبوظبي.
وصُممت الورشة لتزويد قادة الحكومة بمعلومات مهمة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتناولت تحليل البيانات الضخمة والتقنيات المهمة الأخرى التي يمكن استخدامها لتعزيز صنع القرارات الحكومية والتخطيط والسياسات وغيرها من جوانب العمل في القطاع العام، كما أبرزت الورشة إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين الخدمات العامة وزيادة كفاءة الحكومة.
وقال تيميسغن تيرونه: يقوم الذكاء الاصطناعي  بتحويل الأعمال والصناعات والحكومات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وأضاف: بالنسبة لنا، يُعد الاستخدام الحكيم والفعّال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية لبناء أساس قوي لنموّنا.

بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي
الحكومة الإثيوبية
إثيوبيا
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
أديس أبابا
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