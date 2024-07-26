جمارك أبوظبي تفوز بـ 6 جوائز ذهبية من هارفارد العالمية للأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على 6 جوائز ذهبية ضمن جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال لعام 2024، وذلك لتميزها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية وأعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي.

وقام وفد عن الجهة المنظمة للجوائز برئاسة الدكتور أيمن طه ممثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس هارفارد العالمي للأعمال بتقديم الجوائز خلال زيارته المقر الرئيسي لجمارك أبوظبي في مدينة مصدر، حيث كان في استقبالهم فهد غريب الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في جمارك أبوظبي وعدد من مديري الإدارات والموظفين. وفازت جمارك أبوظبي بجائزة الموارد البشرية، وجائزة الابتكار، وجائزة التطبيق الذكي عن فئة تقنية المعلومات، وجائزة المشتريات عن فئة إدارة الخدمات، وجائزة الرئيس التنفيذي عن فئة الموارد البشرية، وجائزة الرئيس التنفيذي عن فئة التطوير الاستراتيجي.

ويعكس فوز جمارك أبوظبي مدى تفاني فرق العمل والجهود المبذولة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية وترسيخ الريادة العالمية، من خلال استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي المنظم وتقديم أفضل الحلول الرقمية والأنظمة الذكية في منظومة العمل الجمركي لتحسين الخدمات ورفع جودتها، بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرشيدة ويعزز مكانة أبوظبي العالمية بصفتها وجهة نموذجية للاستثمار وممارسة الأعمال. وتعد جوائز مجلس هارفارد للأعمال الدولية واحدة من الجوائز الدولية المرموقة، التي تم تطويرها على مفهوم إدارة الجودة الشاملة، وتعتبر معياراً عالمياً يكرم التميز والتحسينات المتواصلة في قطاع الأعمال، وتوفر منصة للمؤسسات من جميع أنحاء العالم لمشاركة تجاربها الناجحة في مجالات التميز المؤسسي واعتماد أفضل الممارسات العالمية وتقديم خدمات أو منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم.