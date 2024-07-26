190 مليون درهم إيرادات «إيزي ليس» خلال النصف الأول بنمو 36%

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ايزي ليس» التابعة للشركة العالمية القابضة ومقرها أبوظبي، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024 للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث بلغت الإيرادات 189.72 مليون درهم بزيادة كبيرة قدرها 36.1% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، بينما ارتفع إجمالي الأرباح التشغيلية بنسبة 67.3% على أساس سنوي ليصل إلى 24.3 مليون درهم إماراتي.

وخلال نفس الفترة، سجل صافي الربح بعد الضريبة 18.24 مليون درهم، مقارنة ب 16.38 مليون درهم في الفترة المماثلة السابقة، بزيادة بلغت 11.3%.

ويعكس هذا النمو مدى كفاءة الاستثمارات الاستراتيجية للشركة في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية وقوة خططها التوسعية في السوق وأنشطة الأعمال الجديدة في مجال التنقل، والتي تعتبر أساسية لدعم النمو على المدى الطويل وفرصة لترسيخ مكانة ايزي ليس الرائدة في مشهد التنقل السريع التطور.

وفي المقابل، بلغ إجمالي الأصول 478.98 مليون درهم بحلول 30 يونيو 2024، مقارنة مع 376.21 مليون درهم في بداية العام، مما يؤكد على المكانة المالية القوية للشركة والتزامها بتعزيز كفاءاتها التشغيلية وتوسيع حضورها في السوق.

وفي هذا السياق، قال مطر سهيل علي اليبهوني، رئيس مجلس إدارة إيزي ليس: «يجسد هذا الأداء الاستثنائي في النصف الأول من العام مدى قوة عروض شركتنا التي تتوافق مع متطلبات السوق الإماراتية كما تشير هذه النتائج إلى قوة أعمالنا، التي ترسي أسساً متينة لتحقيق النمو المستدام على المدى البعيد، وتمكننا من بلوغ أهداف النمو الطموحة التي حددناها لبقية العام 2024 وما بعده».

ويواصل قطاع التنقل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تسجيل وتيرة نمو لافتة بما يشمل الخدمات اللوجستية وحلول النقل وخدمات التأجير والبنية التحتية، وجاء هذا النمو نتيجة التطور الملحوظ في البنية التحتية والطلب المتزايد على الحلول ذات الكفاءة العالية والقابلة للتطبيق على نطاق واسع ضمن مختلف القطاعات.

وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي ليس: «قمنا بتصميم خططنا الاستراتيجية بشكل يكفل خلق منظومة شاملة قادرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة لقطاعات التنقل المختلفة، إذ تجمع بين التقنيات الحديثة في مجال التنقل وآخر الابتكارات في مجال المركبات الكهربائية ونهدف لتوسيع نطاق وصولنا إلى مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال اغتنام الفرص الجديدة وتحسين الكفاءة التشغيلية ودفع عجلة النمو المستدام. وبما يتوافق مع مكانة دولة الإمارات العربية كمركز عالمي رائد للتجارة ونقطة اتصال مهمة على مستوى العالم، وستواصل ايزي ليس الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية بينما يكمل فريقنا عمله الدؤوب من أجل تلبية احتياجات المستهلكين بما يتجاوز التوقعات. ولا شك أن التزامنا بالابتكار والنمو الاستراتيجي هو عنصر أساسي في تعزيز قدرتنا على التنبؤ باتجاهات السوق. وكسب ثقة المساهمين والارتقاء بباقة أعمالنا لمستويات جديدة من النجاح والتفوق».