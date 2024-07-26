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اقتصاد

الإمارات أسرع الاقتصادات العربية نمواً في 2025

الإمارات أسرع الاقتصادات العربية نمواً في 2025
27 يوليو 2024 01:01

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

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توقع صندوق النقد العربي أن يسجل اقتصاد الإمارات أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الدول العربية خلال العام المقبل 2025، بنسبة نمو تقدر بـ 6.2%، مرجحاً أن يظل التضخم في الإمارات عند مستويات مستقرة نسبياً في حدود 2.3% و2.2%خلال العامين الجاري والمقبل.
وقال صندوق النقد العربي، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي، إن النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات خلال العام الحالي والمقدر بنحو 3.9%، يأتي في ظل التوقعات باستمرار تحسن النشاط السياحي والعقارات والتجارة الدولية وزيادة الإنفاق الرأسمالي، واستمرار تنفيذ جهود دعم الاقتصاد، بما في ذلك التطوير في الصناعات ذات التقنية العالية، ما يشير إلى وجود مسار اقتصادي مرن يمضي قدماً.
ووفقاً لتوقعات الصندوق يرتفع نمو الاقتصاد السعودي من 4.4% هذا العام إلى 5.7% العام 2025، ليسجل ثاني أسرع نمو بين الاقتصاد الخليجية بعد دولة الإمارات، فيما يتوقع أن يرتفع معدل نمو الدول العربية المصدرة للنفط العام من 3.7% هذا العام إلى 5.1% العام المقبل، وأن يرتفع كذلك معدل نمو اقتصادات الدول العربية من 2.8% في 2024 إلى 4.5% في 2025.
وأضاف التقرير أن اقتصاد دولة الإمارات يظهر أساسيات قوية مدعومة بقطاع غير نفطي ديناميكي وسياسات عامة ونقدية قوية تهدف إلى الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي وسلامة القطاع المالي، مشيراً إلى أن النمو في الدولة يعتمد بشكل كبير على مبادراتها الإستراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والتمويل، والتطوير المستمر في البنية التحتية، والإطار التنظيمي القوي. 

الاقتصادات العربية
الاقتصاد الإماراتي
اقتصاد الإمارات
الاقتصاد الوطني
الإمارات
صندوق النقد العربي
الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي للإمارات
التضخم في الإمارات
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