%128 نمو الأرباح التشغيلية لـ «إي إس جي ستاليونز الإمارات» خلال 6 أشهر

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «إي إس جي ستاليونز الإمارات» المتخصصة في مجالات توفير القوى العاملة وحلول سكن العمال والموظفين، وخدمات أعمال البناء، والتطوير العقاري، والتابعة للشركة العالمية القابضة عن ارتفاع إجمالي الأرباح التشغيلية للمجموعة لتبلغ 119 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024، محققة نمو بنسبة 128% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتجاوزت الأرباح الكبيرة المحققة التقديرات، حيث عكس الأداء المالي لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» الزخم الملحوظ في وتيرة النمو، إضافة إلى تركيزها الاستراتيجي وأساسيات الأعمال القوية وأعلنت المجموعة أيضاً عن ارتفاع كبير في الإيرادات بنسبة 140% على أساس سنوي، لتصل إلى 640 مليون درهم، وذلك بفضل أسلوب النمو العضوي وخطط التوسع الاستراتيجي.

وواصل إجمالي أصول المجموعة نموه ليبلغ 38,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10% مقارنة بشهر ديسمبر 2023، مما يعكس التزام المجموعة المستمر بالتوسع وبناء المحافظ واستراتيجيتها الاستثمارية طويلة المدى. وفي دلالةٍ واضحةٍ على المركز المالي القوي، ارتفع إجمالي حقوق الملكية في مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» إلى 4,2 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 5% مقارنة بشهر ديسمبر 2023. وفي المقابل، وصلت القيمة الدفترية للسهم إلى 59,9 درهم، بارتفاع قدره 5% مقارنة بشهر ديسمبر 2023.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: «حققت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات أداءً متميزًا خلال عام 2024، إذ يعكس النمو الملحوظ في الأرباح التشغيلية خلال هذه الفترة طموحنا المستمر والأساسيات الصلبة لأعمالنا كما يبرز هذا النمو الاستثنائي التزامنا الدائم بتطوير عملياتنا التشغيلية وسعينا الحثيث لتحقيق التميز عبر جميع قطاعات أعمالنا. وفي ظل مواصلة استكشافنا لفرص جديدة، خاصة في القطاعات الواعدة والمستقبلية، فإننا نتمتع بمكانة فريدة تتيح لنا تعزيز وإعادة تعريف قدرتنا التنافسية بشكل مستدام».

من جانبه، قال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: يمثل ارتفاع الإيرادات وإجمالي الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي إنجازًا ماليًا بارزًا يضاف إلى سلسلة النجاحات الهامة التي حققتها المجموعة في الآونة الأخيرة. تجسد هذه الإنجازات قدرتنا الفائقة على ربط عروضنا التجارية المتميزة بفرص النمو الواعدة، مما يضيف قيمة كبيرة لمساهمينا ويسهم بصورة إيجابية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع دخولنا النصف الثاني من العام، نؤكد على متانة وضعنا المالي وأسس أعمالنا الراسخة التي تمكننا من تعزيز قدراتنا التنافسية في السوق، وتحقيق نجاحات أكبر من أي وقت مضى».