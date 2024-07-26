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الدار تُطلق «ذا أرت هاوس» في المنطقة الثقافية بالسعديات

الدار تُطلق «ذا أرت هاوس» في المنطقة الثقافية بالسعديات
26 يوليو 2024 22:16

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت الدار العقارية «الدار» أمس عن إطلاق المجمع السكني «ذا أرت هاوس» المستوحى من نظام العضوية الخاصة لنوادي الفنون في المنطقة الثقافية في السعديات - أبوظبي، ومن المقرر أن تنطلق الأعمال الإنشائية للمجمع في الربع الأول من عام 2025، على أن تبدأ عمليات بيع الوحدات في 31 يوليو الجاري للمشترين من مختلف الجنسيات.

وتماشياً مع هدف «الدار» لتعزيز ممارسات العيش والبناء المستدامة، يستهدف «ذا أرت هاوس» الحصول على تصنيف «3 لآلئ» بموجب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج «استدامة».

ويتضمن عناصر تصميم مستدامة تساهم في تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه، في جميع مراحل تصميمه وبنائه والعيش فيه، مما يقلل إجمالي البصمة الكربونية لقاطنيه ويهدف «ذا أرت هاوس» أيضاً للحصول على تصنيف نجمتين من «فيتويل» - نظام الشهادات الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية.

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ويحظى «ذا أرت هاوس» بموقع استراتيجي في المنطقة الثقافية في السعديات - الوجهة العالمية الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي في أبوظبي وإثراء المشهد الثقافي العالمي، ويطل المجمع على متحف «جوجنهايم أبوظبي»، ووسط المؤسسات الثقافية التي تضم «متحف اللوفر أبوظبي»، و«متحف زايد الوطني»، و«متحف أبوظبي للتاريخ الطبيعي»، وتيم لاب فينومينيا.

ويتكون «ذا أرت هاوس» من ثلاثة مبان تضم 281 شقة وفلل علوية، كما أن المجمع يعد أول مشروع سكني للدار يتضمن مرافق على الأسطح في المنطقة الثقافية كما تضم هذه المرافق حمامات سباحة وحديقة تطل على التحف المعمارية المحيطة ومياه الخليج العربي.

وسيستمتع قاطنو «ذا أرت هاوس» بالتجارب الاستثنائية التي توفرها جزيرة السعديات مع إمكانية الوصول المباشر إلى وجهات التجزئة والترفيه الراقية في السعديات غروف، والمطاعم المطلة على الشاطئ في ممشى السعديات، وشاطئ سول بيتش، بالإضافة إلى مؤسسات أكاديمية عالمية المستوى مثل مدرسة كرانلي أبوظبي، وبيركلي أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي.

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