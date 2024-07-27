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«دبي الإسلامي»: تأجيل الأقساط على متضرري ترقية المنصة المصرفية

«دبي الإسلامي»: تأجيل الأقساط على متضرري ترقية المنصة المصرفية
28 يوليو 2024 01:59

دبي (الاتحاد)

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أعلن بنك دبي الإسلامي عن تأجيل أقساط شهر يوليو للمتعاملين المتضررين الذين لم تُسحب أقساطهم في الوقت المحدد في شهر يونيو الماضي خلال فترة ترقية المنصة المصرفية إلى نظام تكنولوجي أكثر أمناً وثقة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص البنك على دعم الاستقرار المالي للعملاء، وضمان عدم تحميلهم عبء دفع قسطين في شهر واحد، كما تستهدف هذه الخطوة معالجة أية تحديات فورية قد تواجه المتعاملين، وإتاحة الفرصة لهم لإدارة تدفقاتهم النقدية بشكل أكثر فعالية ويسراً.
وأكد البنك أن تأجيل دفع الأقساط سيتم دون فرض أية رسوم، وشدد على أنه لن يكون لذلك أي تأثير سلبي على التقييم الائتماني للمتعاملين.
وحرص البنك على إبلاغ جميع المتعاملين المتضررين بشكل فردي ومباشر بخدمة تأجيل الأقساط، وذلك لضمان شفافية التواصل وتقديم أفضل مستويات الخدمة.

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