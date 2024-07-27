4.27 مليون حاوية عبر موانئ أبوظبي التجارية خلال 2023

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تعاملت الموانئ التجارية في أبوظبي مع 4.27 مليون حاوية في عام 2023، بواقع 1.661 مليون حاوية صادرة للتحميل و2.609 مليون حاوية واردة للتفريغ، بحسب تقرير صادر عن «مركز الإحصاء – أبوظبي».

وكشف التقرير عن تصدر الإمارات أعداد الحاويات الصادرة بنحو 392096 حاوية، تلتها الحاويات الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بنحو 386534 حاوية، ثم منطقة الشرق الأقصى بنحو 337207 حاويات صادرة، تلتها الحاويات من منطقة شبه القارة الهندية بنحو 255763 حاوية.

ولفت مركز الإحصاء - أبوظبي إلى أن أكثر الحاويات الواردة إلى موانئ أبوظبي جاءت من الإمارات بعدد 364509 حاويات، وتلتها دول مجلي التعاون الخليجي الأخرى بعدد 213309 حاويات واردة، ثم إقليم البحر المتوسط بعدد 184089 حاوية، ومنطقة غرب أوروبا بعدد 134981 حاوية واردة إلى موانئ أبوظبي في عام 2023.

ووفقاً لتقرير إحصاءات النقل الرئيسية في عام 2023، زادت الحمولة الكلية في موانئ أبوظبي التجارية على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت الحمولة الكلية في ميناء خليفة من 92.185 مليون طن متري في عام 2021 إلى 106.835 مليون طن متري في عام 2022، وصولاً إلى 146.717 مليون طن في العام الماضي.

وتزامن ذلك مع ارتفاع الحمولة الكلية في ميناء زايد من 9.84 مليون طن متري في عام 2021 إلى 15.607 مليون طن في عام 2022 ثم 22.795 مليون طن في نهاية عام 2023، كما ارتفعت الحمولة الكلية في ميناء مصفح من 13.782 مليون طن متري في عام 2022 إلى 17.372 مليون طن متري في العام الماضي.

وأظهر تقرير إحصاءات النقل الرئيسية في عام 2023 ارتفاع عدد السفن في موانئ إمارة أبوظبي خلال العام الماضي إلى 38 ألفاً و234 سفينة، مقارنة بنحو 37 ألفاً و482 سفينة في العام 2022 لتعكس مكانة أبوظبي واحدة من أبرز المراكز البحرية الرائدة على مستوى العالم. وأشار التقرير إلى أن السفن في موانئ الإمارة توزعت بواقع 14629 سفينة في ميناء مصفح، و14441 سفينة في ميناء مغرق بمنطقة الظفرة، فيما بلغ عدد السفن في ميناء الحرة نحو 4741 سفينة و3409 سفن في ميناء خليفة، وميناء زايد 1014 سفينة.

مطارات أبوظبي

ذكر التقرير الصادر عن مركز إحصاء أبوظبي أن حركة نقل البضائع في مطارات أبوظبي (تشمل بيانات مطار زايد الدولي ومطار البطين للطيران الخاص) جاءت بواقع 319.993 ألف طن (وارد) و238.644 ألف طن (صادر)، في حين جاءت حركة الطرود بواقع 2031 طن (وارد) و2129 طن (صادر)، منوهاً أن بيانات شركة أبوظبي للمطارات أظهرت أن حركة وكميات البضائع المشحونة في مطار العين الدولي تضمنت 501 طن (وارد) و1263 طن (صادر).

الشحنات الجوية

أفاد تقرير «مركز الإحصاء – أبوظبي» بأن إجمالي كميات الشحنات الجوية المفرغة بلغ 319.99 ألف طن خلال العام الماضي معظمها إلى آسيا بـ 138.187 ألف طن، و84.97 ألف طن إلى غرب أوروبا و57.129 ألف طن إلى شبه القارة الهندية ثم 15.10 ألف طن إلى أميركا الشمالية.

وأوضح التقرير أن إجمالي كمية البضائع المشحونة جواً بلغت 238 ألفاً 644 طناً في عام 2023، حيث تصدرت الوجهات منطقة غرب أوروبا بواقع 93089 طناً، تلتها آسيا بنحو 52979 طناً ثم شبه القارة الهندية 24645 طناً، أفريقيا 21171 طناً وأميركا الشمالية 14322 طناً، دول مجلس التعاون الخليجي 12641 طناً، وجاءت منطقة الشرق الأوسط في المركز السابع بنحو 7060 طناً من البضائع المشحونة جواً، وتلتها شرق أوروبا بنحو 6087 طناً وأستراليا 5736 طناً من البضائع في عام 2023.