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اقتصاد

«الشارقة الرقمية» تطلق نسخة محدثة من خدمة «سيوا»

سعود بن سلطان القاسمي
29 يوليو 2024 01:11

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت «دائرة الشارقة الرقمية» عن إطلاق نسخة محدَّثة من خدمة دفع فواتير هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة (سيوا) عبر «منصة الشارقة الرقمية» التابعة لها، وذلك في إطار نهجها الراسخ بالتحسين والتطوير المستمر لخدمات المنصة، بما يضمن استدامة كفاءتها العالية وسرعة إنجازها، بتقديم قيمة إضافية تثري تجربة المستفيدين منها.
وتتميّز النسخة المحدّثة من الخدمة بواجهة مستخدم جديدة متطورة تهدف إلى تعزيز رحلة المتعاملين عبر توفير عدد من الميزات الإضافية التي يمكنهم استخدامها كجزء من الخدمة، من أهمها تمكينهم من عرض المبالغ المستحقة على الحسابات، سواءً المتصلة بالهوية الإماراتية للمستخدم، أو الحسابات التي يضيفها يدوياً، إضافةً إلى عرض الفواتير الحالية والسابقة كمستند PDF، بحد أقصى 10 فواتير سابقة، فضلاً عن إتاحة إمكانية تقديم شكاوى أو اعتراضات خاصة بتلك الفواتير بكل سهولة.
وحول هذه الخطوة، أكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أنها تعكس حرص الدائرة على أن تكون الخدمات المتاحة عبر منصتها الرقمية شاملة لجميع احتياجات المستفيدين منها، وتتمتع بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، لجعل التجربة الرقمية التي تقدمها لأفراد المجتمع أكثر تميُّزاً ويسراً وموثوقية.
وأشار إلى أن عملية التحسين على خدمة دفع فواتير هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أخذت في عين الاعتبار مقترحات وآراء مستخدمي الخدمة التي تم جمعها من خلال وسائل التواصل المختلفة، مضيفاً أن الدائرة تشارك مجموعة من المقاطع الإرشادية باللغتين العربية والإنجليزية التي توضح آلية عمل الخدمة بشكل مبسط عبر جميع حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي كي تضمن تحقيق الأداء الأمثل للخدمة.

الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
سعود بن سلطان القاسمي
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