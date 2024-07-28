حمدان بن محمد: دبي مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه

دبي (الاتحاد)

استقبلت إمارة دبي 9.31 مليون زائر دولي، خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو من العام 2024، ما شكل زيادة بنسبة 9 % مقارنة مع 8.55 مليون زائر خلال النصف الأول من العام 2023، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء الاستثنائي والقوي لقطاع السياحة في دبي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانتها مدينةً عالميةً رائدةً للأعمال والترفيه، وكذلك أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. ودعا سموه كافة الجهات المعنية بالقطاع السياحي لمواصلة جهودها من أجل استمرار الأداء القوي للقطاع وتوسيع دائرة الشراكات مع الأسواق الرئيسية المصدّرة للسياحة واكتشاف المزيد من الفرص في الأسواق الجديدة، وكذلك مواصلة الارتقاء بالقطاع وزيادة جاذبيته أمام جميع الزوار من مختلف دول العالم من خلال تقديم قيمة مضافة حقيقية لهم لقضاء أوقات ممتعة خلال إقامتهم في الإمارة.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «هذا الزخم السياحي القوي الذي شهدته دبي خلال النصف الأول من 2024، والذي جاء بعد الإنجاز القياسي الكبير الذي تحقق في عام 2023 باستقبالها 17.15 مليون زائر دولي، يعكس تضافر الجهود والتعاون المثمر والنموذجي بين القطاعين العام والخاص والشركاء المحليين والدوليين، ما أدى إلى استمرار تصدر الإمارة للمشهد السياحي العالمي، تعزيزاً لمكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة وتحقيقاً لأهدافها الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين في العالم. مستمرون في الالتزام بهذا المسار الناجح والبناء عليه، والاستفادة من تنوع الأسواق المستهدفة لتعزيز مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي».

وقال سموه «نمضي بخطى ثابتة وإصرار على التميز لتسجيل أداء قياسي استثنائي آخر للقطاع السياحي ولكافة القطاعات الاقتصادية خلال العام 2024، استناداً إلى رؤية طموحة هدفها تصدر مؤشرات التنافسية العالمية والاستمرار في نهج التطوير ومواصلة التنمية الشاملة المستدامة لتبقى دبي دائماً النموذج الفريد الملهم في القدرة على صناعة المستقبل وترسيخ الميزات التنافسية في كافة القطاعات، ولاسيما قطاع السياحة، وذلك بالتوازي مع تطوير بنيتها التحتية عالمية المستوى ومواصلة الارتقاء بالخدمات الاستثنائية التي توفرها للزوار وفق أعلى درجات التميز والابتكار».

من جانبه، قال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تعكس الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار القادمين إلى دبي خلال النصف الأول من عام 2024 الرؤية الملهمة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة. ويبرهن هذا الأداء القوي والمدعوم بالإنجازات العالمية المرموقة على الرؤية الطموحة والمرونة العالية التي تدعم نمو القطاع السياحي للإمارة واقتصادها بشكل عام. ويرتكز نجاحنا على منهجيتنا المعتمدة على تنويع الأسواق، والشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، والسياسات المرنة لتأشيرات الدخول، والمسارات البديلة لتحقيق النمو، والتي تساهم بمجموعها في تعزيز الزخم المستمر للزوار بغرض الترفيه والأعمال، إلى جانب زيادة مستويات الاستثمار وتدفق المواهب العالمية إلى الإمارة».

من جانبه، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «استناداً إلى الرؤية الملهمة لقيادتنا الرشيدة والتزاماً بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، نجحت دبي بمواصلة الحفاظ على حضورها العالمي الرائد من خلال الارتقاء بمعايير القطاع وتوفير بنية تحتية مميزة وتجارب استثنائية ووجهات جذب مبتكرة. وتوفر الإمارة مستويات استثنائية من جودة الحياة والأمان والتنقل، ما يساهم في تعزيز ميزاتها التنافسية لتتصدر الكثير من المؤشرات العالمية في شتى المجالات. ونحن ملتزمون بالاستفادة من الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة تستحق الزيارة. ويلعب الدعم القوي الذي يقدمه شركاؤنا في القطاع دوراً محورياً في نجاح حملاتنا التسويقية العالمية، وتلك المخصصة لأسواق محددة خلال فصل الصيف الحالي. ونحن نتطلع قدماً لتعزيز هذا النمو الإيجابي في أعداد الزوار خلال الفترة المتبقية من العام الحالي».

نسب الزوار

وخلال الفترة بين شهري يناير ويونيو 2024، شكلت نسبة الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 26 بالمئة من إجمالي عدد الزوار، حيث بلغ عدد الزوار 1.27 مليون زائر بنسبة 14 بالمئة و1.09 مليون زائر بنسبة 12 بالمئة على التوالي. وبلغ عدد الزوار من منطقة أوروبا الغربية 1.89 مليون زائر، أي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي عدد الزوار، فيما وصل عدد الزوار من منطقة جنوب آسيا 1.62 مليون زائر بنسبة 17 بالمئة و1.37 مليون زائر بنسبة 15 بالمئة من رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية.

وشهدت نسبة أعداد الزوار القادمين من منطقتي شمال شرق وجنوب شرق آسيا ارتفاعاً من 8 بالمئة مع بداية العام الحالي إلى 10 بالمئة مع نهاية النصف الأول، ليصل عدد الزوار إلى 896.000 زائر، وذلك نتيجة لانتعاش حركة السفر من الصين.

كما شهدت المناطق الأخرى ارتفاعاً في أعداد الزوار إلى دبي، بما فيها الأميركتان بعدد زوار بلغ 617 ألف زائر بنسبة 7 بالمئة.