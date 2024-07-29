الذهب يرتفع بفعل آمال خفض أسعار الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر، وتحول التركيز إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية والمقرر انعقاده في وقت لاحق من الأسبوع.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2397.65 دولار للأوقية بحلول الساعة 0025 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2396.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 28.14 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 943.49 دولار. وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 909.71 دولار.