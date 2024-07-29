503 ملايين دولار أرباح «البنك العربي» في النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

حققت مجموعة البنك العربي نتائج قوية خلال النصف الأول من العام 2024 مدفوعة بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 503 ملايين دولار أميركي مقارنة ب 401 مليون دولار أميركي كما في 30 حزيران 2023 محققة نمواً بنسبة 25%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 11.5 مليار دولار أميركي.وارتفعت أصول المجموعة لتصل إلى 68.7 مليار دولار أميركي وبنسبة نمو بلغت 5%، كما ارتفع إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 6% لتصل الى38.1 مليار دولار أميركي كما في نهاية النصف الأول من العام 2024 مقارنة بـ 36.1 مليار دولار أميركي بالنصف الأول من العام السابق، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 50.5 مليار دولار أميركي كما في نهاية النصف الأول من العام 2024 مقارنة ب 48.3 مليار دولار أميركي بالنصف الأول من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأميركي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة8% و6% على التوالي.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: «إن النتائج المالية لمجموعة البنك العربي للنصف الأول من العام 2024 تعكس ما تتمتع به المجموعة من إمكانات واسعة وسياسة ناجحة في مواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية والمرتكزة على التنوع في الأعمال المصرفية والإدارة الحصيفة للسيولة ورأس المال والنهج الحكيم في إدارة المخاطر» وأكد المصري على ثقته بقدرة مجموعة البنك العربي على الاستمرار بتحقيق النمو المستدام وتعزيز أدائها المالي والتشغيلي والمرتكز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية، مشيداً بالجهد الدؤوب الذي تنتهجه المجموعة لتعزيز مكانتها الريادية في الابتكار الرقمي وتحسين تجربة العملاء بشكل متواصل.

من جهتها، أوضحت رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – أن مجموعة البنك العربي حققت أداءً تشغيلياً جيداً مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11% في مختلف قطاعات الأعمال مما يعكس نجاح استراتيجيتنا ونهجنا المتوازن المبني على زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها، بالإضافة إلى تركيزنا على تحسين الكفاءة التشغيلية مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك الطموحة على صعيد التحول الرقمي والتوسع في طرح الحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف أعمال البنك.

وأضافت الصادق بان النمو بالأرباح التشغيلية مدعوم بقاعدة أصول متينة وبمستويات سيولة جيدة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 75.4%، وأشارت الصادق إلى التزام المجموعة في تعزيز جودة محفظتها الائتمانية والحفاظ على مستويات تغطية قوية للديون غير العاملة لا سيما في ظل ما يشهد العالم من تقلبات في المرحلة الراهنة حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة الـ 100%.

وبينت الصادق أن المجموعة تتمتع بإمكانات قوية لمواصلة النمو المستدام مرتكزة على قاعدة رأسمال قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نسبة 17.5% معظمها ضمن رأس المال الأساسي، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.