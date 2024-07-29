إعادة الهيكلة تعيد «دريك آند سكل» إلى الربحية

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشونال» المدرجة في سوق دبي المالي عودتها للربحية بتسجيلها 30 مليون درهم أرباحاً صافية للنصف الأول من 2024، بعد استثناء بند الأرباح الناتجة من عملية شطب الديون المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة والبالغة 3.76 مليار درهم.

وكشف المهندس شفيق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال عن النتائج الإيجابية والاستثنائية للشركة، والتي تركز على عودة الشركة إلى الربحية مباشرة بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة الشاقة والمليئة بالتحديات، والتي امتدت لأكثر من ست سنوات تكبدت الشركة خلالها خسائر متراكمة سابقة بقيمة 5.5 مليار درهم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن دريك أند سكل حققت أرباحاً صافية نصف سنوية بقيمة 3.79 مليار درهم، وباستثناء بند الأرباح الناتجة من عملية شطب الديون المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة والبالغة 3.76 مليار درهم، تمكنت الشركة من تحقيق أرباح صافية نصف سنوية بقيمة 30 مليون درهم.

ووفقاً للنتائج تم شطب ديون ومخصصات قانونية وفوائد بنكية بقيمة 4.1 مليار درهم، وارتفعت حقوق ملكية الشركة من عجز 4.4 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023 إلى إيجابي بقيمة 180 مليون درهم كما في 30 يونيو 2024، وتم تحقيق إيرادات أخرى من مخصصات احترازية اتخذتها الإدارة الحالية كإجراء وقائي قبل إتمام عملية إعادة الهيكلة.