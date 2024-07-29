21 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية



يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية مكاسب بقيمة 21 مليار درهم خلال جلسة تداولات اليوم، بدعم من الارتفاع الكبير في السيولة المتدفقة للتداولات والتي بلغت قيمتها 2.25 مليار درهم، واستمرار تدفق استثمارات أجنبية جديدة على السوقين بلغت قيمتها 127 مليون درهم، صافي شراء، خلال الجلسة.

وتفصيلاً، بلغت مكاسب القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي 15 مليار درهم لترتفع القيمة السوقية الإجمالية إلى 2.85 تريليون درهم.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.833٪ ليغلق على مستوى 9395 نقطة تقريباً، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.7 مليار درهم، هي قيمة 639 مليون سهم، تم تداولها من خلال 18.4 ألف صفقة، أبرمت على أسهم الشركات المدرجة.

وشهدت جلسة التداول في سوق العاصمة أبوظبي إبرام 5 صفقات كبيرة على أسهم شركة أيبيكس للاستثمار ، تم من خلالها تداول 400 مليون سهم بسعر 1.68 درهم للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية بلغت 672 مليون درهم.

وكانت نتيجة محصلة التغييرات في أسعار الشركات المدرجة ارتفاع أسعار 39 شركة مقابل تراجع أسعار 29 شركة فيما استقرت أسعار 45 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع الماضي.

وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا سيولة جديدة بلغت قيمتها 81.4 مليون درهم، صافي شراء.

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 558 مليون درهم بتنفيذ 13.7 ألف صفقة توزعت على 378 مليون سهم.

وأغلق المؤشر على مستوى 4308 نقاط بارتفاع وقدره 28 نقطة تعادل 0.658٪ عن إغلاقه السابق.

وحققت الشركات المدرجة مكاسب في قيمتها السوقية الإجمالية بلغت 6 مليارات درهم لترتفع إلى 722 مليار درهم.

وشهد التداول ارتفاع 25 شركة وهبوط 16 شركة وثبات أسعار 7 شركات.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 221 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 142 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 34 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 59 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 29 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 37 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لإجمالي التداولات في السوق فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة اليوم نحو 284 مليون درهم لتشكل ما نسبته 50.9 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 238 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42.7 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 46 مليون درهم صافي شراء.