87 مليار درهم التجارة بين الإمارات واليابان في النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان، خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى87 مليار درهم، مقارنة مع 73 مليار درهم للعام 2023 وبنمو نسبته 19.11%، بحسب بيانات وزارة المالية اليابانية.

وسجلت صادرات دولة الإمارات إلى اليابان، خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2024، نحو 67 مليار درهم، فيما بلغت الواردات نحو 19.83 مليار درهم، ليبلغ بذلك فائض الحساب التجاري بين البلدين نحو 47 مليار درهم لصالح دولة الإمارات.

وزادت قيمة التبادل التجاري بين البلدين، خلال يونيو 2024، بنسبة 21.51% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.33 مليار درهم، مقارنة بـ10.97 مليار درهم في يونيو 2023. وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات دولة الإمارات إلى اليابان بنسبة 22.04% إلى 10.02 مليار درهم، مقارنة بـ8.21 مليار درهم خلال يونيو 2023، فيما زادت واردات الإمارات من اليابان بنسبة 19.1% إلى 3.31 مليار درهم خلال يونيو 2024، مقارنة بـ2.76 مليار درهم في يونيو 2023، ليبلغ فائض الميزان التجاري لصالح الإمارات نحو 6.71 مليار درهم خلال يونيو 2024.

واستحوذ التبادل التجاري بين البلدين على 43% من إجمالي التبادل التجاري لليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال يونيو.