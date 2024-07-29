«زايد الدولي» السادس عالمياً في دقة مواعيد الرحلات

حسونة الطيب (أبوظبي)

حل مطار زايد الدولي في المرتبة السادسة عالمياً، بين المطارات الأكثر دقة في مواعيد مغادرة ووصول الطائرات لبوابات المطار، وذلك ضمن السعي الحثيث والمتواصل لتحقيق أفضل النتائج العالمية على الأصعدة كافة، بحسب تقرير وكالة سيريوم لشهر يونيو 2024.

وحقق مطار زايد الدولي هذه المرتبة العالمية كأحد المطارات الرائدة في العالم، بنسبة قدرها 80.73% في دقة مواعيد إقلاع الطائرات خلال شهر يونيو الماضي، متفوقاً على مطارات عالمية مرموقة، مثل مطار ناريتا الدولي الياباني الذي جاء في المرتبة العاشرة ومطار أوسلو النرويجي في المرتبة 13، بينما احتل مطار لوس أنجلوس الدولي المرتبة الـ 17، وذلك ضمن التقرير الشهري لوكالة سيريوم التابعة للشركة الأم ريليكس البريطانية المتخصصة في معلومات وتحليلات الطيران.

ويعتبر مطار زايد الدولي، واحداً من بين أسرع مطارات العالم نمواً، حيث يربط الإمارة بما يزيد على 120 وجهة عالمية، تعكف على خدمتها 30 شركة طيران. كما أنه أول مطارات المنطقة يحصل على 3 اعتمادات من ISO وOHSAS. ولدى المطار، المقدرة على التعامل مع نحو 45 مليون مسافر سنوياً. وحل المطار، ضمن أفضل 3 مطارات في العالم في تجربة المسافرين القادمين، وذلك ضمن «جودة خدمة المطارات لعام 2023»، التي تقوم بتصنيف أفضل المطارات من حيث جودة الخدمات وتجربة المسافرين، بحسب تقرير سابق للمجلس العالمي للمطارات.

ووفقاً لنتائج استطلاع الرأي للمجلس، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، حقق مطار زايد الدولي، درجة رضا إجمالية قدرها 4.64 من أصل مقياس مكون من 5 نقاط. وتشير نتائج حركة المسافرين في العام الماضي 2023، لبلوغ إجمالي عدد المسافرين عبر المطار، لنحو 22.5 مليون مسافر، بنمو قدره 44.5%، بالمقارنة مع العام الذي سبقه. كما استقبل المطار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، ما يزيد على 6.8 مليون من المسافرين الذين استمتعوا بالمرافق والخدمات المتميزة في المبنى الجديد. ويتم تصنيف سيريوم، للمطار بمثابة الدولي، بناءً على تعامله مع ما بين 25 إلى 40 مليون مسافر سنوياً وعمليات إقلاع من بوابات المغادرة لا تقل نسبتها عن 80%، مع تغطية نشاطه لثلاث مناطق أو أكثر، بما فيها مقره الأصلي.

مؤشر سيريوم

يقيس مؤشر وكالة سيريوم، نسبة الرحلات التي تغادر البوابة خلال 15 دقيقة من زمن الإقلاع المحدد، ليقرر على ضوئها ترتيب المطارات حول العالم. وبلغت نسبة الرحلات التي رصدها تقرير الوكالة، نحو 95.63 % لعدد 487782 رحلة، أقلت على متنها نحو 87.83 مليون مسافر، قصدت 2218 وجهة حول العالم. كما بلغت نسبة دقة المواعيد في الرحلات المغادرة للمطارات التي شملها التقرير 76.07 %.