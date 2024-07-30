فتور الإقبال على الذهب مع قرب اجتماع الاتحادي

تراجع الإقبال على الذهب اليوم الثلاثاء مع بحث المستثمرين عن المزيد من المؤشرات على موعد خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي الذي يجتمع هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن السياسة وترقبهم أيضاً لصدور بيانات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2380.31 دولار للأوقية بحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي سجلت 2377.30 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.69 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين عند 948.55 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 897.50 دولار للأوقية.