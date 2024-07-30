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‏«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» تتيح للمتعاملين التداول وفقاً للشريعة في السوق الأميركية

‏«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» تتيح للمتعاملين التداول وفقاً للشريعة في السوق الأميركية
30 يوليو 2024 13:00

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية»، ذراع الوساطة المالية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، عن أن منصتها تتيح التداول المباشر في الأسواق الأميركية لتصبح أول وسيط مصرفي إسلامي في دولة الإمارات يقدم خدماته المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة، وذلك من خلال إطلاق النسخة المحدثة من منصة التداول العالمي الخاصة بها (ADIBS Global)، والتي تهدف إلى تمكين المستثمرين وتعزيز قدراتهم على التداول في الأسواق العالمية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتشمل الميزات الرئيسية للمنصة الجديدة إمكانية التداول بسهولة لا مثيل لها في بورصة نيويورك وناسداك، إلى جانب التكامل المباشر بين قنوات الإنترنت والهواتف المحمولة لتجارب تفاعلية تضمن سلاسة تجربة المتعاملين، بالإضافة إلى توفيرها لأدوات متقدمة مصممة خصيصاً لتعزيز عمليات اتخاذ القرار وتقييم المخاطر بكفاءة عالية.وبهذه المناسبة صرح خالد كردية، المدير العام لـ «شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية»: «إن إطلاق منصة التداول الجديدة (ADIBS Global) يؤكد التزامنا بتمكين المتعاملين وتزويدهم بالموارد الأساسية اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن خلال منصتنا الجديدة التي تتيح الوصول إلى أكبر وأهم الأسواق المالية في العالم، واستخدام أدوات التداول المتقدمة، نواصل إرساء معايير جديدة لرحلة التداول». 
وأضاف كردية: «إن توفير هذه المنصة الجديدة يمكن المستثمرين المحتملين ومتعاملينا الحاليين بأدوات متقدمة للحد من المخاطر والاستفادة من الفرص، مما يؤدي إلى تعزيز نجاحهم المالي. وعليه، تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرصنا على فهم تطلعاتهم عن كثب وترجمتها بأفضل الطرق الممكنة بما يخدم تحقيق أهدافهم الاستثمارية المختلفة». 
وباعتبارها أول وسيط مصرفي إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم التداول المباشر عبر الإنترنت والهاتف المحمول في الأسواق الأميركية، تواصل «شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» ريادة الابتكار في القطاع المالي والمصرفي. ويعكس تقديم التحديثات المتواصلة التزامها الثابت بتزويد المتعاملين بأفضل الموارد للتداول في الأسواق العالمية.

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