249 مليون درهم أرباح «ألف للتعليم» النصفية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة، أولى نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 وذلك بعد إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مستهل شهر يونيو 2024.

وحققت «ألف للتعليم»، مقارنة بأدائها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي زيادةً بنسبة 7 في المائة في الأرباح المُعدلة قبل احتساب الضريبة خلال النصف الأول من عام 2024 لتصل إلى 249 مليون درهم مقارنة بـ 233 مليون درهم، باستثناء دخلها الاستثماري خلال النصف الأول لعام 2023 المرتبط بالمحفظة الاستثمارية والتي تم إغلاقها بنهاية العام.

وسجّلت الشركة هامش ربح مُعدل قبل احتساب الضريبة بنسبة 70 في المائة، أي زيادةً بـ 4 في المائة مقارنةً بالنصف الأول للعام الماضي، مما أسفر هذا الأداء عن تحقيق زيادة في الأرباح المُعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 259 مليون درهم خلال النصف الأول، وفي المقابل، انخفضت التكاليف بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 112 مليون درهم.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: «تعكس النتائج القوية التي أحرزتها الشركة خلال النصف الأول قدرتها على مواصلة تسجيل أداء مالي متميز، مدعوماً باستقرار إيراداتها وإمكانية التنبؤ بها بفضل العقود طويلة الأجل والثقة العالية التي تحظى بها الشركة من جانب شركائها بشأن قدرتها على تحسين نتائجهم التعليمية. وعلى جانب آخر، تشهد منتجاتنا التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للطلاب فرصة تفعيل قدراتهم بشكل كامل، طلباً متنامياً»..

وأضاف: «ملتزمون بتوظيف أفضل التقنيات المتطوّرة لتعزيز أدواتنا التعليمية الحالية وتطوير حلول مخصصة جديدة تلبي احتياجات قاعدتنا المتزايدة من العملاء والطلبة. كما وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي بفضل استقرار إيراداتها من العقود، وهو ما سيمكننا من مواصلة مسيرتنا الناجحة بموازاة مساعينا نحو تحقيق النمو الذاتي والخارجي، وبما يضمن تحقيق المزيد من الأرباح وزيادة قيمة المساهمين».

وواصلت الشركة الحفاظ على أدائها التشغيلي خلال النصف الأول 2024، حيث نجحت في تحويل 14 في المائة من إجمالي قاعدة مستخدميها البالغ عددهم 1.1 مليون إلى مستخدمين باشتراك مدفوع - أي ما يعادل 151.000 مستخدم- عبر منصة «ألف للتعليم».