442 مليون درهم إيرادات «ملتبلاي» في الربع الثاني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة ملتیبلاي، الشركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024، بتسجيلها ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 60 في المائة لتصل إلى 442 مليون درهم.

وتم التسجيل للمجموعة صافي أرباح باستثناء المتغيرات في القيمة العادلة بقيمة 319 مليون درهم، بزيادة قدرها 49 في المائة مقارنة مع 214 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي 2023.. ودفع هذا الأداء بنمو عضوي في جميع قطاعات أعمالها بلغت نسبته 8 في المائة على أساس سنوي، ودمج شركة «ميديا 247» و«باك لايت ميديا»، و«ذا جرومينج كومباني هولدينج».

وظل هامش الربح الإجمالي المختلط جيداً عند 43.5 في المائة، مع زيادة مساهمة قطاع الإعلام بعد عمليات الاستحواذ الجديدة بنسبة 33 في المائة في الربع الثاني من عام 2024 مقابل 8 في المائة في الربع الثاني من عام 2023، وبلغت قيمة دخل الاستثمار والمصادر الأخرى، بما في ذلك إيرادات توزيعات الأرباح، 218 مليون درهم إماراتي.

ولا تزال الميزانية العمومية قوية مع رصيد نقدي يبلغ 1.62 مليار درهم إماراتي، وما يصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي من الرصيد الجاهز للاستخدام في استثمارات جديدة لتعزيز قطاعات الأعمال الحالية.

وكان برنامج كفاءة مجموعة ملتيبلاي الذي تم إطلاقه في الربع الثاني قد بدأ بتحقيق نتائج ملموسة، حيث حقق مكاسب كفاءة تزيد عن 5 ملايين درهم، أي ما يعادل أكثر من 10 في المائة من معدل التشغيل المستهدف للمجموعة والبالغ 45 مليون درهم.