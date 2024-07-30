الأربعاء 31 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

442 مليون درهم إيرادات «ملتبلاي» في الربع الثاني

442 مليون درهم إيرادات «ملتبلاي» في الربع الثاني
30 يوليو 2024 13:49

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة ملتیبلاي، الشركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024، بتسجيلها ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 60 في المائة لتصل إلى 442 مليون درهم.

وتم التسجيل للمجموعة صافي أرباح باستثناء المتغيرات في القيمة العادلة بقيمة 319 مليون درهم، بزيادة قدرها 49 في المائة مقارنة مع 214 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي 2023.. ودفع هذا الأداء بنمو عضوي في جميع قطاعات أعمالها بلغت نسبته 8 في المائة على أساس سنوي، ودمج شركة «ميديا 247» و«باك لايت ميديا»، و«ذا جرومينج كومباني هولدينج».

أخبار ذات صلة
بوجران تحرز ذهبية الترايثلون
100 يوم على «ختام تاريخي» لجولات «دي بي ورلد» للجولف

وظل هامش الربح الإجمالي المختلط جيداً عند 43.5 في المائة، مع زيادة مساهمة قطاع الإعلام بعد عمليات الاستحواذ الجديدة بنسبة 33 في المائة في الربع الثاني من عام 2024 مقابل 8 في المائة في الربع الثاني من عام 2023، وبلغت قيمة دخل الاستثمار والمصادر الأخرى، بما في ذلك إيرادات توزيعات الأرباح، 218 مليون درهم إماراتي.
ولا تزال الميزانية العمومية قوية مع رصيد نقدي يبلغ 1.62 مليار درهم إماراتي، وما يصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي من الرصيد الجاهز للاستخدام في استثمارات جديدة لتعزيز قطاعات الأعمال الحالية.
وكان برنامج كفاءة مجموعة ملتيبلاي الذي تم إطلاقه في الربع الثاني قد بدأ بتحقيق نتائج ملموسة، حيث حقق مكاسب كفاءة تزيد عن 5 ملايين درهم، أي ما يعادل أكثر من 10 في المائة من معدل التشغيل المستهدف للمجموعة والبالغ 45 مليون درهم.

آخر الأخبار
بوجران تحرز ذهبية الترايثلون
الرياضة
بوجران تحرز ذهبية الترايثلون
اليوم 12:45
100 يوم على «ختام تاريخي» لجولات «دي بي ورلد» للجولف
الرياضة
100 يوم على «ختام تاريخي» لجولات «دي بي ورلد» للجولف
اليوم 12:30
إسبانيا والأرجنتين.. «الحلم الخيالي»!
الرياضة
إسبانيا والأرجنتين.. «الحلم الخيالي»!
اليوم 12:05
«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النشاط الصيفي
الرياضة
«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النشاط الصيفي
اليوم 12:00
شرطة أبوظبي تنظم فعالية «قطرة من دمك حياة لغيرك»
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنظم فعالية «قطرة من دمك حياة لغيرك»
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©