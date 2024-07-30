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اقتصاد

«الجرافات» تقدم عرضاً ملزماً للاستحواذ على 70% من «إمداد»

مليار درهم أرباح «الجرافات البحرية» خلال العام الماضي
30 يوليو 2024 17:45

بوظبي (الاتحاد)


قدمت شركة الجرافات البحرية الوطنية، عرضاً ملزماً، اليوم، للاستحواذ على 70% من رأس المال وحقوق التصويت لشركة «إمداد» من شركائها الحاليين، بحسب إفصاح صادر على سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتعمل شركة إمداد التي مقرها الإمارات على تقديم خدمات وحلول متكاملة لقطاع النفط والغاز وتغطي سلسلة القيمة لذات القطاع من عمليات الحفر والإنتاج الأولية إلى خدمات تحويل العمليات والإصلاحات وإدارة المرافق لقطاعات النفط والغاز.
وقال الإفصاح، إن العرض الملزم المقدم من الجرافات البحرية الوطنية يأخذ في الاعتبار نتائج عملية التدقيق النافي للجهالة (العناية الواجبة) والتي تم الانتهاء منها مؤخراً، وسيكون ملزماً حتى 5 أغسطس 2024. 
وأضاف أن العرض المقدم يبقى خاضعا لعدد من الشروط واستيفاء متطلبات معينة، بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية، وغيرها من الهيئات ذات الصلة داخل وخارج الدولة.

الجرافات البحرية
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