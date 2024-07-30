269 مليون درهم صافي أرباح «الياه سات» بنمو 62%

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية، عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث سجّلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً كبيراً نسبته 25% لتصل إلى 566 مليون درهم (154 مليون دولار)، فيما سجّل صافي الدخل كذلك ارتفاعاً قوياً نسبته 62% إلى 269 مليون درهم (73 مليون دولار)، وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة لم تتجاوز 3% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، لتصل إلى 734 مليون درهم إماراتي (200 مليون دولار أميركي).

وعلى أساس مطبّع، ومع تعديل المواد والبنود غير المتكررة لإجراء المقارنة بالمثل، شهدت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء استقراراً بالمقارنة مع العام السابق، عند 462 مليون درهم (126 مليون دولار).

كما استقر صافي الدخل المطبّع عند مستوى الفترة المماثلة من العام السابق وقدره 175 مليون درهم (48 مليون دولار)، رغم التأثير الملموس لتطبيق «الياه سات» لضريبة الشركات التجارية في الإمارات للمرّة الأولى هذه السنة.

وتحقق هذا الأداء المرن بفضل نمو الإيرادات في قطاعين من القطاعات التشغيلية الرئيسية للمجموعة، حيث استمر نمو إيرادات قطاع البنية التحتية، وهو أكبر قطاعات أعمال المجموعة الذي يوفر سعة اتصالات لحكومة دولة الإمارات من خلال عقد طويل الأجل يضمن الاستقرار والحد من المخاطر، بنسبة 1% على أساس سنوي.

ومن جهة أخرى، سجّل قطاع الحلول المدارة، الذي يعد ثاني أكبر قطاعات المجموعة من حيث الإيرادات، ويوفر حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الشاملة لحكومة دولة الإمارات بشكل أساسي والكيانات ذات الصلة، نمواً لافتاً في إيراداته بنسبة 19%، محافظاً بذلك على هوامش ربحية متميزة تجاوزت 60% ومعززاً الأداء القوي للعام السابق.

وسجّل قطاع حلول الاتصالات المتنقلة، الذي يقدّم خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة باستخدام النطاق الترددي L-band، انخفاضاً في إيراداته، الأمر الذي يُعزى بشكل أساسي إلى تراجع مبيعات المعدات بعد الخلل الذي حدث على متن القمر الصناعي «الثريا 3» في شهر أبريل الماضي.

كما شهدت إيرادات قطاع حلول البيانات، وهو الأصغر في المجموعة، انخفاضاً ضئيلاً على خلفية تراجع أعداد المشتركين وبالتالي مبيعات المعدات، وذلك مع التحوّل الاستراتيجي المتنامي لأعمال المجموعة نحو الأسواق ذات الهوامش الربحية الأعلى.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «استمرت الياه سات في تسجيل نتائج قوية خلال النصف الأول من العام 2024».

وأضاف: «لقد حقّقنا المزيد من التقدّم نحو وضع اللمسات الأخيرة على العقد الكامل لتوفير سعة القدرات والخدمات المُدارة الجديد بقيمة 5.1 مليار دولار مع حكومة دولة الإمارات، كما أبرمنا مع إيرباص في الربع الثاني من هذا العام عقد التوريد الكامل للقمرين الصناعيين الجديدين الياه 4 والياه 5».