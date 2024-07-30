2.25 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت مستويات السيولة النقدية المتدفقة لأسواق الأسهم المحلية لتصل إلى 2.25 مليار درهم خلال جلسة تداولات أمس، وذلك بدعم من الارتفاع المتواصل لأسعار العديد من الأسهم القيادية والمؤشرات، واستمرار تحقيق الأسواق مكاسب جديدة في قيمتها السوقية خلال شهر يوليو الجاري.

وتظهر التداولات تحسن معنويات المستثمرين في ظل تواصل إعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية للربع الثاني، والتي جاءت أفضل بكثير من التوقعات.

وفي سوق العاصمة أبوظبي، استمر المؤشر العام متماسكاً في المنطقة «الخضراء» حيث أغلق على ارتفاع بنسبة 0.01% عند مستوى 9396 نقطة، فيما حققت القيمة السوقية للشركات المدرجة مزيداً من المكاسب والتي بلغت قيمتها يوم أمس 14 مليار درهم، لترتفع القيمة الإجمالية للشركات المدرجة إلى 2.864 تريليون درهم.

وشهدت جلسة التداول إبرام 25.6 ألف صفقة، تم من خلالها تداول نحو 400 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.58 مليار درهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 34 شركة مقابل تراجع أسعار 28 شركة، فيما استقرت أسعار 51 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها أول أمس.

وفيما يتعلق بتداولات المستثمرين الأجانب، فقد أظهرت البيانات أن محصلة تداولاتهم سجلت صافي بيع، بما يعادل 61.4 مليون درهم، في حين أن المستثمرين المواطنين زادوا حصتهم من أسهم الشركات المدرجة بنفس القيمة، تم ضخها بالسوق خلال الجلسة.

وفيما يتعلق بالتداولات في سوق دبي المالي فقد بلغت قيمة السيولة المتدفقة للسوق خلال جلسة الأمس 672 مليون درهم، فيما شهدت الجلسة إبرام 13.5 ألف صفقة توزعت على 297 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق على 4284 نقطة بانخفاض قدره 24.48 نقطة تعادل 0.57% عن إغلاقه السابق.



الاستثمار الأجنبي

شهد سوق دبي المالي ارتفاع 21 شركة وهبوط 20 شركة وثبات أسعار 5 شركات مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية ليوم أول أمس.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 239 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 210 ملايين درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال هذا اليوم نحو 32 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 42 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 27 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 31 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة التداول نحو 298 مليون درهم لتشكل ما نسبته 44.4% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 283 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42.2% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 15 مليون درهم صافي شراء.