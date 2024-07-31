أسعار الذهب تتجه لتسجيل زيادة شهرية وسط ترقب لقرار الفيدرالي

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لكنها تتجه لتحقيق مكسب شهري بدعم من تزايد التفاؤل حيال إمكانية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين يتحول التركيز إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.



فقد ظل الذهب في المعاملات الفورية عند 2407.85 دولار للأوقية بحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، وزاد بأكثر من ثلاثة بالمئة على أساس شهري.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2405.60 دولار.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.44 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 966.13 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم واحداً بالمئة إلى 898.13 دولار للأوقية. ويتجه المعدنان إلى انخفاض شهري.