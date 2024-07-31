ارتفاع أسعار النفط

صعدت العقود الآجلة للنفط اليوم الأربعاء أكثر من واحد بالمئة من أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار للبرميل بما يعادل 1.5 بالمئة إلى 79.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0346 بتوقيت جرينتش قبل انتهاء حلول أجلها اليوم الأربعاء، في حين سجلت عقود أكتوبر الأكثر نشاطاً 79.18 دولار بارتفاع 1.11 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.15 دولار للبرميل أو 1.5 بالمئة إلى 75.88 دولار للبرميل.

وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 1.4 بالمئة أمس الثلاثاء، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما في سبعة أسابيع.