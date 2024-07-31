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اقتصاد

اقتصادية عجمان تختتم برنامج «تاجر المستقبل»

اقتصادية عجمان تختتم برنامج «تاجر المستقبل»
31 يوليو 2024 13:38

عجمان (الاتحاد)
اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بالتعاون مع البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة»، فعاليات برنامج «تاجر المستقبل» الذي شارك فيه 20 طالباً من فئة الناشئين، واختتمت أيضاً المعرضُ المصاحب له بعدد 10 مشاريعٍ مختلفة كانت نتاجاً للتدريب والتأهل خلال البرنامج.
وتنوعت المشاريع المقدمة في المعرض بين الابتكارات التقنية، والمشغولات اليدوية، والملابس والمأكولات، مما يعكس تنوع اهتمامات الطلاب وقدرتهم على التفكير خارج الصندوق.

وأشادت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بالجهود المبذولة من قبل الطلاب واهتمامهم بالتعلم والمعرفة، مؤكدةً أهمية الانتساب في مثل هذه البرامج التي تؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة في التنمية الاقتصادية للإمارة. وتؤكد الدائرة على استمرار الدعم والتوجيه للطلاب المتميزين لتحقيق طموحاتهم الريادية. كما أن نجاح البرنامج يعكس التزام الجميع بتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم الابتكار والتنمية الاقتصادية.

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وأعرب المشاركون عن شكرهم للدائرة وبرنامج «صيفنا سعادة» على الدعم والتوجيه، مؤكدين أن البرنامج ساهم في تطوير مهاراتهم ومعرفتهم في مجال الأعمال والتجارة.

يُذكر أن برنامج «تاجر المستقبل» يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة للنجاح في سوق العمل، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد في الإمارة وخلق فرص عمل جديدة.

اقتصادية عجمان
حكومة عجمان
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