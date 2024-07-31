1.1 مليار درهم صافي أرباح «بروج» في الربع الثاني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «بروج بي ال سي»، عن تحقيقها نمواً بنسبة 33% على أساس سنوي في صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2024 ليصل إلى 1.13 مليار درهم بفضل ارتفاع المبيعات وتحقيق كفاءة في التكلفة، فيما سجلت أعلى حجم إنتاج لها على الإطلاق.

وارتفعت أرباح الشركة المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.25 مليار درهم (613 مليون دولار) في الربع الثاني، مدعومة بزيادة بنسبة 6% في الإيرادات وتحسناً بنسبة 6% في التكلفة لكل طن، ما يعكس مستوى الكفاءة المستدامة الناتجة عن التأثير الإيجابي لبرنامج تعزيز القيمة الذي وفر 2.22 مليار درهم (607 ملايين دولار) في عام 2023.

وحافظت «بروج» على مكانتها الرائدة في قطاع البتروكيماويات من حيث الربحية، حيث بلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 41% خلال الربع الثاني، متجاوزاً نسبة الـ 37% التي حققها في عام 2023.

وواصلت منتجات «بروج» المتميزة، تحقيق مبيعات قوية، ما يعكس مرونة الشركة في ظل بيئة السوق العالمية المليئة بالتحديات بالنسبة لقطاع صناعة البتروكيماويات.

وتستفيد الشركة من ميزاتها التنافسية الكبيرة في أسواق النمو الرئيسية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا بفضل ما تمتلكه من تقنيات متفوقة وقدرات ابتكارية وتميز تشغيلي وشبكة واسعة في المبيعات والتسويق.

وتعد العلاوات التسعيرية المستدامة للبولي إيثيلين والبولي بروبيلين أحد المحركات الرئيسة، لتعزيز مستوى الأرباح الرائد الذي تحققه «بروج» في القطاع، حيث حافظت العلاوات التسعيرية على قوتها بالنسبة للبولي إيثيلين عند 727 درهماً للطن (198 دولاراً) وللبولي بروبيلين عند 507 دراهم للطن (138 دولاراً) خلال الربع الثاني من العام، وذلك بما يتماشى مع توجيهات الإدارة خلال دورة السوق، التي تحافظ عليها الشركة لمنتصف المدة.

وحققت «بروج» مستويات قياسية ربع سنوية في الإنتاج مدفوعة بمعدلات استخدام متميزة للطاقة الإنتاجية بلغت 114% للبولي إيثيلين و103% للبولي بروبيلين، بفضل التركيز المستمر على سلامة العمليات وموثوقية الأصول التي بلغت 97% خلال الربع الثاني.

وقال هزيم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: تستمر «بروج» في تسجيل أداء مالي وتشغيلي استثنائي، ما يسلط الضوء على قوة الشركة ومرونتها الكبيرة وقدرتها على التكيف، حيث تتميز «بروج» عالمياً بأدائها التشغيلي المتفوق وتركيزها الشديد على خلق القيمة، وذلك ينعكس بوضوح في معدلات الاستخدام القصوى للإنتاج وتحقيق أحجام إنتاج قياسية وهوامش أرباح رائدة في القطاع قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وأكد أن دفع عجلة النمو المتسارع من خلال زيادة القدرة الإنتاجية وتعزيزها والتركيز على قطاعات العملاء عالية القيمة يعد أحد أهم أولويات بروج، موضحاً أن الشركة تهدف إلى تحقيق زيادة نوعية في حجم الإنتاج من خلال مجمع «بروج 4» ووحدة الإيثيلين الثانية التابعة لها، من خلال الانضمام إلى التحالف الذي يخطط لإنشاء مصنع جديد متخصص لإنتاج البولي أوليفين في الصين.

وقال إن برنامج الشركة الطموح لتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي يساهم في تعزيز نمو الشركة ورفع إنتاجيتها وتحقيق السلامة والاستدامة لتوفير قيمة مالية كبيرة.

وأعلنت «بروج» عن تحقيقها إيرادات بقيمة 5.51 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال الربع الثاني، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي، وارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 16% على أساس ربع سنوي بفضل تركيز الشركة على القطاعات عالية القيمة، حيث ساهمت حلول البنية التحتية التي توفرها بنسبة 41% من حجم المبيعات.

وتراجع متوسط أسعار مبيعات الشركة بشكل هامشي خلال الربع الثاني، حيث قوبل الارتفاع الطفيف في أسعار البولي بروبيلين، بانخفاض طفيف في أسعار البولي إيثيلين، بينما ارتفعت المؤشرات العالمية بنسبة 4% و2% على التوالي على أساس ربع سنوي.

واستحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 66% من حجم مبيعات الشركة دون تغيير على أساس سنوي، في حين ارتفع حجم المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 28% في الربع الثاني من نسبة الـ 27% التي سجلتها الشركة في العام السابق حيث سجلت الشركة تحسناً في مجموعة متنوعة من مبيعاتها الإقليمية.

وارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.25 مليار درهم (613 مليون دولار) من 1.90 مليار درهم (518 مليون دولار) التي حققتها الشركة في عام 2023، مع تنفيذ الشركة لتوجيهات إدارية بشأن العلاوات السعرية، رغم ظروف السوق المليئة بالتحديات.

وحققت الشركة ربحاً صافياً بلغ 2.13 مليار درهم (581 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21% لتصل إلى 4.33 مليار درهم (1.18 مليار دولار) مع تحقيقها إيرادات بلغت 10.30 مليار درهم (2.81 مليار دولار)، دون تغيير عن العام السابق، في حين انخفضت التكاليف، باستثناء الإهلاك والاستهلاك، بنسبة 11% بفضل مواصلة الشركة التزامها بالإدارة الفعالة للتكاليف.

وأكدت «بروج» مجدداً خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية الذي عقد في 28 مارس نيتها في الحفاظ على التزامها بتوزيع أرباح بقيمة 4.77 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في عام 2024، بمعدل 15.88 فلس للسهم الواحد، ما يوفر عائداً جارياً كبيراً بنسبة 6.5% تقريباً.

ومن المقرر أن يعقد المساهمون اجتماعاً عاماً خلال الربع الثالث للموافقة على توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 7.94 فلس لكل سهم، كما أعلنت «بروج» في شهر يوليو عن بدء إجراء دراسة جدوى لإنشاء مجمع متخصص لإنتاج البولي أوليفين في الصين.

وتعتبر «بروج» جزءاً من تحالف شركات يعتزم القيام بمشروع مشترك مناصفة مع شركة «وانرونغ نيو ماتريالز» (فوجيان) التابعة لشركة «وانهوا» للصناعات الكيميائية لإنشاء مصنع في «فوجو» بطاقة إنتاجية تبلغ 1.6 مليون طن سنوياً.

واستكملت الشركة أكثر من 70% من الأعمال الإنشائية لمشروع منشأة «بروج 4» الضخمة، التي ستساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 28%، ما يجعل الرويس أكبر مجمع متكامل في العالم لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد.

ومن المقرر الانتهاء من إنشاء مجمع «بروج 4» الذي تقوم بروج بإنشائه نيابة عن مالكي المشروع أدنوك وبورياليس، في الموعد المحدد مع نهاية عام 2025، حيث من المتوقع أن يحقق إيرادات سنوية إضافية للشركة تتراوح بين 5.51 و7 مليار درهم (1.5 و1.9 مليار دولار) وعند اكتماله، من المتوقع أن يتم نقل المشروع إلى بروج من قبل أدنوك وبورياليس.

وتحرز «بروج» أيضاً تقدماً في خططها لتطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لوحدة الإيثيلين الثانية لديها، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج الأوليفين والبولي أوليفين بمقدار 230 ألف طن إضافية، التي من المقرر الانتهاء من تطويرها في عام 2028 حيث يتوقع أن تساهم الطاقة الإنتاجية الإضافية للوحدة بتحقيق إيرادات سنوية تتراوح بين 808 إلى 918 مليون درهم (220 إلى 250 مليون دولار).

ويعد الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا عوامل أساسية لاستراتيجية «بروج» التي تهدف لخلق القيمة وتعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية وتحسين العمليات.

وحققت الشركة قيمة تبلغ 790 مليون درهم (215 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2024 من خلال تنفيذها لمجموعة واسعة من المشاريع تشمل عدة مجالات من بينها الصحة والسلامة والمبيعات والاستدامة وتطوير المنتجات المبتكرة، وأحدثت «بروج» تغييراً جذرياً في ممارسات قطاع البتروكيماويات من خلال تركيب نظام تحسين الوقت الفعلي في ثلاث وحدات واسعة النطاق لتكسير الإيثان و20 فرناً.

وتعمل هذه المبادرة على تحليل أكثر من 150 ألف معيار دقيق في الساعة، ما يتيح اتخاذ قرارات فورية تعتمد على البيانات، ما يساهم في تعزيز الإنتاجية بشكل كبير وتحسين استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.