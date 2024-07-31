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اقتصاد

«تدرا» تطلق برنامج مركز المعرفة ضمن الأكاديمية الرقمية

«تدرا» تطلق برنامج مركز المعرفة ضمن الأكاديمية الرقمية
31 يوليو 2024 14:51


أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، برنامج مركز المعرفة المصمم لتدريب الموظفين في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تتوافق مع أهداف ومتطلبات المركز.
يشتمل البرنامج على تسعة مسارات تدريبية تمزج بين التعلم الذاتي والتفاعلي لعدة مواضيع حول البيانات وطرق تحليلها والاستفادة منها، وتسخير استخدامات الذكاء الاصطناعي لدعم ثورة البيانات، بالإضافة إلى برامج تعزيز التنافسية، ضمن، 9 مسارات تدريبية، عبر تجربة تعليمية تستمر لمدة 43 ساعة.
وفي تعليقه على هذه المناسبة قال المهندس محمد الخميس، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية بالإنابة في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «نحن فخورون بإطلاق برنامج مركز المعرفة، الذي صُمم خصيصاً لتدريب الموظفين الجدد في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث سيسهم هذا البرنامج بشكل كبير في تطوير كفاءات الموظفين الجدد ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع أدوات العصر ومفاهيمه الرقمية». 
وأضاف: «يُعد برنامج مركز المعرفة جزءاً من مبادرة الأكاديمية الرقمية، وهو يعكس اهتمام الهيئة بنشر ثقافة التحول الرقمي وبناء الكفاءات الحكومية في مجال التحول الرقمي. ونحن حريصون على التعاون مع كافة الشركاء في الحكومة الاتحادية لتطوير المهارات الرقمية لموظفيهم». 
وقالت ثريا الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين الرقمي للبيانات:  «إن إطلاق برنامج مركز المعرفة، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، يدعم جودة وكفاءة العمل الحكومي والاستثمار المتواصل في الكوادر الوطنية والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم الوظيفية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات، مما يعزز من رفع مستويات الإنتاجية وتعزيز تنافسية ومكانة دولة الإمارات على المستوى الإقليمي والعالمي في مختلف القطاعات الحيوية الرئيسية في الدولة». 
يذكر أن الأكاديمية الرقمية هي منصة أكاديمية افتراضية تأسست بمبادرة من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الإمارات. تهدف الأكاديمية الرقمية إلى تعزيز الوعي وتطوير المهارات في مجال التحول الرقمي، عبر تقديم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية ومقاطع الفيديو التعليمية التي تلائم كافة الفئات. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأكاديمية محتوى متقدماً للمتخصصين في مجال التحول الرقمي من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز قدراتهم وتمكينهم من تطبيق الممكّنات الرقمية التي تم تطويرها من قبل الحكومة الرقمية لدعم مسيرة دولة الإمارات نحو مستقبل رقمي شامل.

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