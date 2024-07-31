8.7 مليار درهم صافي أرباح «مدن القابضة» النصفية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مُدن القابضة» تحقيق أداء مالي استثنائي خلال النصف الأول من عام 2024، حيث سجلت المجموعة صافي أرباح يصل إلى 8.74 مليار درهم.وحققت «مُدن القابضة» إيرادات بنحو 2.2 مليار درهم، مسجلةً نمواً بنسبة بلغت 333% على أساس سنوي، وإجمالي أرباح بقيمة 833.2 مليون درهم، بزيادة قدرها 277% على أساس سنوي.

ويأتي هذا النمو بعد استحواذ مدن القابضة الأخير على شركة مُدن العقارية وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، وترسم هذه الصفقة مساراً جديداً لطموحات المجموعة نحو المستقبل، المتمثلة بترسيخ مكانتها كلاعب رائد في المجال العقاري.

وقال معالي جاسم محمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة «مُدن القابضة»، إن الأداء القوي لمجموعة مُدن القابضة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري هو انعكاس لنجاح عملية الاستحواذ الأخيرة، التي أضافت أداء متميزاً في إظهار القيمة المقترحة للاندماج.

وأضاف معاليه أن نهج المجموعة، الذي يركز على بناء مدن ذكية، سيساهم في رفع جودة الحياة، وبناء مجتمعات ذات مستوى عالمي، وفي الوقت ذاته، ستلعب استثمارات المجموعة الأخرى في كل من قطاع السياحة وتنظيم الفعاليات دوراً مهماً في تقديم تجارب استثنائية، ودعم الجهود الرامية لترسيخ مكانة أبوظبي كنموذج رائد ومبتكر عالمياً في التطوير الحضري، ويعكس مكانتها كوجهة سكنية وسياحية واستثمارية ترتقي بجودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار.

وقال عبدالله الساهي، العضو المنتدب لدى «مُدن القابضة»، إن الاستحواذ الاستراتيجي الذي نفذته «مُدن القابضة» ونجاحها في مواءمة عملياتها مع «مُدن العقارية» و«أدنيك»، شكل مجموعة متنوعة من الإمكانات عبر سلسلة القيمة العقارية، التي بدورها ستدفع عجلة النمو والتحول في قطاعي السياحة والعقارات ومشهد الأعمال عموما في أبوظبي، مشيراً إلى أن التكامل بين قطاعات الأعمال المتنوعة يساهم في دفع التحول الاستراتيجي المستمر لنموذج أعمال الشركة، ويفتح آفاقاً جديدة وغير مسبوقة للابتكار في أساليب الحياة العصرية والتقنيات المتقدمة.

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لدى «مُدن القابضة»، إن المجموعة حققت مبيعات بقيمة 7.6 مليار درهم بنمو 153%؜ على أساس سنوي، مدعومة بطلب قوي على المشروعات الجديدة، كما أضافت ركائز متينة لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل، مؤكداً أن «مُدن القابضة» ستواصل من خلال هذا النجاح الذي جاء نتيجة اندماج «كيو القابضة»، و«مُدن العقارية» و«مجموعة أدنيك»، خلق فرص جديدة وواعدة في مختلف المجالات، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية.