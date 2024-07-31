مليار درهم صافي أرباح «بيور هيلث» خلال النصف الأول



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «بيورهيلث القابضة»، اليوم، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث أظهرت النتائج نمواً قوياً لإيرادات المجموعة على أساس سنوي بنسبة 53% لتصل إلى 12.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بالنمو الثابت في غالبية قطاعات الأعمال، ولا سيما المستشفيات والتأمين والمشتريات.

وفي هذا الصدد، قال حمد عبدالله الحمادي، رئيس مجلس إدارة «بيورهيلث»: «تمضي مجموعة بيورهيلث بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة لإحداث التحوّل في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ويسرني أن أعلن أنّ المجموعة اختتمت النصف الأول من عام 2024 بأداء قوي ومميز يعكس ثقة مرضانا المستمرة في جودة وتنوّع محفظة خدماتنا. ونلتزم في المجموعة بمواصلة جهودنا الدؤوبة لتعزيز مكانتنا كمؤسسة إماراتية رائدة تقف في طليعة مشهد الرعاية الصحية، وتتميز بتطلعاتها العالمية الطموحة وتركيزها القوي والتزامها الراسخ».

وخلال النصف الأول من عام 2024، سجّل قطاع المستشفيات زيادة في الإيرادات بنسبة 83% على أساس سنوي لتصل إلى 9.6 مليار درهم، مدفوعة في المقام الأول بالمساهمات الناتجة عن استحواذ المجموعة على مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي ومجموعة «سيركل هيلث جروب» خلال النصف الأول، إلى جانب ارتفاع إجمالي عدد المرضى (ارتفعت أعداد مراجعي العيادات الخارجية بنسبة 17% على أساس سنوي، فيما نما عدد المرضى المنومين بنسبة 43% على أساس سنوي، وارتفع عدد مرضى قسم الطوارئ بنسبة 43% على أساس سنوي)[1]، والزيادة بنسبة 11% في معدلات إشغال الأسرة لتصل إلى 72%، فضلاً عن انضمام المركز الوطني للتأهيل إلى محفظة «بيور هيلث» خلال الفترة نفسها.

وشهد قطاع التأمين ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024 على إثر ارتفاع إجمالي أقساط التأمين، وتحديداً من محفظة برامج التأمين المعززة، إلى جانب ارتفاع إجمالي عدد الأعضاء النشطين في القطاع إلى 3.1 مليون خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع 2.9 مليون خلال النصف الأول من عام 2023.

وفي الوقت نفسه، ساهم قطاع المشتريات وتوريد الخدمات الطبية أيضاً في نمو إيرادات المجموعة خلال النصف الأول، حيث سجل زيادة في إيراداته بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، تزامناً مع انضمام عملاء جدد إلى المجموعة وفي ظل التوسعات الاستراتيجية في التشخيص والأجهزة الطبية وكذلك في أقسام الأدوية والسكري.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، استكملت المجموعة صفقة الاستحواذ بنسبة 100% على «سيركل هيلث جروب»، أكبر مشغّل مستقل للمستشفيات في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى استحواذها على مدينة الشيخ شخبوط الطبية، المستشفى التخصصي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعروف بمرافقه المتطورة للعلاج بالخلايا الجذعية وخبراته الطبية المتقدمة عالمية المستوى.

علاوة على ذلك، قامت «بيورهيلث» ببيع حصتها في مجموعة ياس كلينك ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية بدءاً من 1 أبريل 2024، في خطوة تهدف إلى زيادة تركيز المجموعة على تطوير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة التي كانت تُقدم سابقاً في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وياس كلينك، وتم دمجها الآن بالكامل في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، تماشياً مع الاستراتيجية الشاملة للمجموعة لتنظيم العمليات التشغيلية، والاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أرباح مجدية عبر أعمالها، إلى جانب زيادة تركيزها على تطوير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.من جهتها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «خلال النصف الأول من العام، واصلنا تنفيذ استراتيجياتنا للنمو تزامناً مع توسعنا على الساحتين المحلية والدولية، وحققنا تقدماً لافتاً بالفعل من خلال استحواذنا على سيركل هيلث جروب ومدينة الشيخ شخبوط الطبية. ومن شأن هذه الأصول أن توفر المزيد من فرص وإمكانات النمو في قطاع المستشفيات في مجموعتنا، ما سيمكننا من تقديم خدماتنا لقاعدة أوسع من المرضى في جميع أنحاء دولة الإمارات إلى جانب تعزيز حضورنا الدولي».

وأضافت: «لا تزال التكنولوجيا تشكل مساهماً أساسياً في رحلة تقدمنا ونجاحنا، فالتطورات التي أحرزناها مؤخراً في مجال الصحة الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي ليست مجرد إنجازات تكنولوجية فحسب، ولكنها أيضاً تمنحنا الأدوات اللازمة لتحقيق التحول وإحداث تأثير ملموس في تجربة المرضى والارتقاء بمستوى الرعاية. وتشكل هذه الابتكارات دليلاً ملموساً على التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا لتنظيم العمليات التشغيلية، وتعزيز نتائج المرضى، لنتمكن في نهاية المطاف من الوفاء بالتزامنا ببناء مستقبل أكثر صحة للجميع».

وواصلت المجموعة الابتكار وتبني التطورات التكنولوجية الجديدة من خلال شركتها المختصة في التكنولوجيا «بيور سي إس» التي تعد الداعم الأساسي لقطاع التكنولوجيا والرقمنة لدى «بيور هيلث». وتشمل هذه الابتكارات مؤخراً إطلاق تطبيق مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يمكّن المستخدمين من تحمل مسؤولية العناية بصحتهم، إلى جانب التقدم الكبير المحرز في الملف الوطني الصحي الموحد الذي يجمع ملايين السجلات الطبية ويسهل تنسيق آليات رعاية المرضى عبر كافة أنحاء الدولة.

وفيما يتعلق بالربحية، نمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، ليبلغ هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك 17.2%. ووصل صافي أرباح المجموعة خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 1.0 مليار درهم إماراتي، وبلغ هامش صافي الأرباح 8.0%.

واختتمت شايستا قائلةً: «في المرحلة القادمة، واستناداً للأسس القوية التي أرسيناها خلال النصف الأول من عام 2024، سنكون في موقع مثالي يؤهلنا للاستفادة من الفرص الواعدة وتعزيز فرص إضافة القيمة لمساهمينا. وبفضل التزامنا الراسخ بتنفيذ مجموعة مميزة من عمليات الاستحواذ، بجانب مواصلة الابتكار على مستوى المجموعة عبر قطاع التكنولوجيا، سنواصل المضي قدماً نحو المزيد من التقدم والنمو. وبالتالي، نثق كل الثقة بأن هذه التطورات لن تسهم فقط في توسيع نطاق انتشار خدماتنا وقدرتنا على دعم قاعدة أوسع من المرضى، ولكنها أيضاً سترسخ مكانة بيورهيلث كشركة رائدة تقود مشهد الابتكار في قطاع الرعاية الصحية».